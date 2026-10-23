Obwohl sie seit 160 Millionen Jahren in den Ozeanen leben, ist der Mensch im Begriff, Meeresschildkröten in wenigen Jahrzehnten auszurotten. Obwohl weltweit geschützt, gelten sie in vielen Ländern noch als Delikatesse. Zehntausendfach landen sie auf den Tellern, ihre Eier werden von Wilderern aus den Nestern am Strand gestohlen oder sie verenden als Beifang in Fischernetzen.

Den Wilderern auf der Spur

Am Pazifikstrand im Norden von Nicaragua verfolgt der Autor Michael Nieberg mit seinem Team Wilderer. Jede Nacht warten die illegalen Jäger auf Weibchen der Oliv-Bastardschildkröte und der Grünen Meeresschildkröte, um sie bei der Eiablage zu beobachten und alle Eier zu stehlen. "Beinahe 100 Prozent aller Eier werden entnommen, so kann sich die Art hier in der Gegend nicht weiter vermehren", berichtet Daniela Berg. Sie hat am Strand von Venice eine Schildkröten-Schutzstation gegründet. Jede Nacht versucht sie mit Freiwilligen, den Wilderern zuvorzukommen und die Eier in ihrer bewachten Anlage auszubrüten.

Schildkröten als Fischersatz

Im Senegal sind die Meeresschildkröten durch Fischerei gefährdet, landen entweder direkt auf dem Teller in armen Fischerdörfern oder verenden als Beifang in den kilometerlangen Netzen industrieller Trawler. Dass die Meeresschildkröten immer noch gern gegessen werden, hat auch mit rückläufigen Fischbeständen zu tun. Aber der Verzehr ist nicht ungefährlich: Einige Schildkrötenarten bilden Gifte, die eine seltene, teilweise tödlich verlaufende Erkrankung nach dem Verzehr des Fleisches auslösen.

Eine Klinik nur für Meeresschildkröten

Ein ganz anderes Bild bietet sich dem Team in den USA. In Florida, in den Dünen von Juno Beach, liegt das "Loggerhead Marinelife Center", eine Tierklinik ausschließlich für Meeresschildkröten, ausgestattet mit Röntgengeräten, OP-Saal und MRT. "Die meisten wurden durch Bootsschrauben verletzt - oder durch Fischernetze und -leinen", berichtet Tierärztin Heather Barron. Zu Forschungszwecken werden einige Meeresschildkröten mit Peilsendern versehen, so können die Forscher vom "Loggerhead Marinelife Center" die oft mehrere Tausend Kilometer langen Reisen beinahe live verfolgen. "Es sind faszinierende Wesen, die letzten Dinosaurier auf der Erde", schwärmt Forschungsleiter Justin Perrault.

Team

Ein Film von Michael Nieberg

Kamera: Lars Böhnke

Schnitt: Olaf Nohr

Redaktion: Andreas Ewels

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp