Brutales Geschäft mit Elfenbein

Ihr Geschäft ist brutal: Yang Fenglan lässt Hunderte Elefanten durch Wilderei töten und schmuggelt das Elfenbein über ihr Netzwerk nach Asien, wo es als Potenzmittel und Statussymbol begehrt ist. Mit dem illegalen Elfenbeinhandel verdient sie Millionen.

Netzwerk aus Wilderei und Korruption

Die sogenannte Elfenbeinkönigin nutzt über Jahre hinweg die Armut in Tansania und die Schwäche staatlicher Strukturen skrupellos aus. Yang Fenglan baut ein professionell organisiertes Netzwerk aus Wilderern, Fahrern, korrupten Beamten und bestochenen Hafenarbeitern auf, das den illegalen Elfenbeinhandel in Ostafrika maßgeblich antreibt.

Während kriminelle Jäger Elefanten töten und ihnen die Stoßzähne abtrennen, hält Fenglan die Fäden ihrer Organisation fest in der Hand und steuert sämtliche Abläufe.

Schmuggelrouten von Tansania nach Asien

Die erfahrene Schmugglerin versteckt das Elfenbein in unauffälligen Häusern, organisiert den Transport zum Hafen von Daressalam und sorgt dafür, dass die Ware geschickt in Container verladen wird. Dort liegen die Stoßzähne perfekt getarnt unter Zigarettenstangen, Kaffeesäcken oder Bananenstauden.

Über etablierte internationale Schifffahrtsrouten gelangt das Elfenbein schließlich nach Asien, wo über Jahre ein lukrativer Markt mit minimalem Risiko für Schmuggler existiert.

Verheerende Folgen für Elefantenbestände

Vierzehn Jahre lang floriert das illegale Geschäft – mit katastrophalen Folgen für die Elefantenpopulationen in Zentral- und Ostafrika. Allein Tansania verliert zwischen 2009 und 2014 über 60 Prozent seiner Elefanten. Erst 2015 gelingt den Behörden der entscheidende Schlag: Yang Fenglan wird festgenommen und später verurteilt. Ihr Fall wird weltweit zum Symbol im Kampf gegen Wilderei und den illegalen Elfenbeinhandel.

Strukturen des globalen Elfenbeinhandels

Die Dokumentation zeigt, wie Yang Fenglan zur mächtigen "Ivory Queen" aufsteigen konnte und wie professionell der internationale Elfenbeinhandel organisiert ist – von der brutalen Jagd in den Nationalparks bis zu den Absatzmärkten in China.

Der Film beleuchtet zudem die Strukturen globaler Schmuggelnetzwerke, die Rolle von Korruption, die Mechanismen des Schwarzmarkts und die dramatischen Auswirkungen auf die Tierwelt. Er macht deutlich, dass der Schutz der Elefanten nur durch konsequente internationale Zusammenarbeit und die Zerschlagung solcher Netzwerke möglich ist.