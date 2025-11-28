Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker begeben sich auf eine facettenreiche Reise durch Europa und das Jahr 2025. Der große Terra X Jahresrückblick 2025 setzt den Wandel Europas in den Fokus und zeigt, wie sich Wissenschaft und Forschung neuen Aufgaben stellen müssen. Aber auch in diesem Jahr gab es daneben noch viele weitere verblüffende, weltbewegende und unterhaltsame Ereignisse aus der Welt des Wissens. Die drei Terra X Köpfe lassen die bedeutendsten, kuriosesten und bewegendsten Ereignisse von 2025 Revue passieren. Ein wichtiges Jahr – und vielleicht der Beginn einer neuen Ära.

Wie sicher ist Deutschlands Stromnetz?

Im April legte ein großflächiger Stromausfall die iberische Halbinsel lahm. Bis zu 24 Stunden dauerte der Blackout in Spanien und Portugal. Hätte diese Katastrophe verhindert werden können? Wie groß ist die Gefahr, dass das auch in Deutschland passiert? Harald Lesch besucht das Umspannwerk Wilster und erfährt, wie der Netzausbau und Großtrassen wie NordLink und SüdLink helfen sollen, künftige Stromausfälle zu verhindern. Um die Stromversorgung zu sichern, werden erneuerbare Energien ausgebaut und die digitale Infrastruktur gestärkt. Welche Rolle spielt dabei die rasanten Entwicklung in der Nutzung von künstlicher Intelligenz – eine Technologie die besonders viel Energie verschlingt.

Europa im Hitzestress

Europa hat sich zum Hotspot des Klimawandels entwickelt. Es erwärmt sich viel schneller als der globale Durchschnitt. Besonders Griechenland litt 2025 unter extremen Hitzeperioden, wie im Juli, als die Temperatur in Athen bereits in den Morgenstunden über 30 Grad lag und im Laufe des Tages über 40 Grad anstieg. Jasmina Neudecker macht sich vor Ort ein Bild, welche Maßnahmen Griechenland in Zukunft beim Kampf gegen die Hitze helfen sollen.

Instabile Alpen

Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch mit Bergstürzen, wie der Katastrophe von Blatten in der Schweiz, in Zusammenhang gebracht. Im Kanton Graubünden ist aktuell das Dorf Brienz bedroht: Nach dem Abgang einer Gerölllawine sind immer noch die Bergflanken extrem instabil. Aber auch rutschende Bodenschichten im Untergrund bedeuten eine Gefahr. Brienz wurde evakuiert und ist seit Monaten ein Geisterort – die Bewohner dürfen, je nach Einstufung der Gefahr, ihre Häuser gar nicht oder nur stundenweise am Tag betreten. Mit Hilfe von Technik will man den Ort nun retten.

Unabhängigkeit Europas

Politische Entscheidungen erschweren 2025 zunehmend internationale Kooperationen, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltraum. Wie kann sich Europa hier unabhängig machen? Mirko Drotschmann prüft bei einer Nato-Übung die Sicherheitslage Europas, die Auswirkungen geopolitischer Spannungen und die Notwendigkeit, eigene Strategien zu entwickeln.

Sendungsinformationen

Der große Terra X Jahresrückblick 2025

Streamen ab 28. November 2025

Erstausstrahlung im ZDF am 30. November 2025, 19:30 Uhr



Buch und Regie Juri Köster



Redaktion TV Christina Schrader

Redaktion Online Heidemarie Schnüriger