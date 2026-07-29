Am 19. August 2024 sank die Bayesian vor Sizilien innerhalb weniger Minuten, sieben Menschen starben. Warum geriet das als "unsinkbar" geltende Schiff so schnell in Not? Die Doku rekonstruiert die Ereignisse jener Nacht, zeigt unbekannte Videoaufnahmen und gibt Einblicke in die laufenden Ermittlungen.

Neue Erkenntnisse über das Unglück

Unter den sieben Todesopfern: der britische Milliardär und der Tech-Magnat Mike Lynch sowie dessen Tochter. Experten der britischen Marine Accident Investigation Branch und renommierte Wissenschaftler enthüllen alarmierende neue Erkenntnisse zum Schiffsunglück: Sie berichten von einer unvollständigen Stabilitätsdokumentation, einem extrem hohen Mast, der die Yacht anfällig für Starkwind machte, und einem Wetterereignis, das zu den gefährlichsten seiner Art zählt.

Gibt es grundlegende Sicherheitsprobleme in der Jachtindustrie? Die "Terra X"-Dokumentation zeigt exklusive Zeugenaussagen, darunter die des Kapitäns des Nachbarboots, Karsten Börner. Der Deutsche rettete die 15 Überlebenden. Der Film zeichnet nicht nur nach, wie es zu diesem Unglück kommen konnte, sondern wirft auch die Frage auf, ob die Jachtindustrie im Zeitalter extremer Wetterlagen vor einem grundlegenden Sicherheitsproblem steht.

Kenternde Fähren und Kreuzfahrtschiffe

"Terra X" untersucht auch historische Fälle und zeigt, wie das Seereisen sicherer gemacht werden kann. In den letzten 30 Jahren haben Katastrophen wie das Sinken der Roll-on-Roll-off-Fähre "Herald of Free Enterprise" dringende Veränderungen in der Passagiersicherheit ausgelöst. Die Fähre kenterte nur 23 Minuten nach dem Verlassen des Docks, weil die Bugtür offen blieb – es war das schlimmste Schiffsunglück in Friedenszeiten seit der Titanic. Wie schnell technische Probleme zur Gefahr werden können, zeigt die Dokumentation anhand der "Viking Sky": Das Kreuzfahrtschiff lief vor der Küste Norwegens beinahe auf die Felsen auf.

Sendungsinfos

Das Drama der Superyacht Bayesian - Warum sinken Schiffe?

Streaming: 29. Juli 2026 bis 28. Juli 2029

TV-Erstausstrahlung ZDF: 2. August 2026



Film von Rosemary Cafferkey



Redaktion TV Thomas J. Kramer

Redaktion Online Michael Büsselberg