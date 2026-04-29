Das Mittelmeer scheint den Europäern vertraut. Doch unter Wasser beginnt eine andere Welt: Dort leben Wale und Haie, Robben und andere Tiere. Meeresbiologe und "Terra X"-Moderator Uli Kunz will herausfinden, wie es dem Mittelmeer geht und reist dafür von Spanien bis zu den griechischen Inseln. Er begegnet Tieren, die vom Aussterben bedroht sind – und Menschen, die sich für ihren Schutz einsetzen.

Wale und ihre Wanderungen

Der Finnwal ist der größte Bewohner im Mittelmeer – und der zweitgrößte auf unserem Planeten. Die Tiere können mehr als 20 Meter lang und 70 Tonnen schwer werden. Im Frühsommer ziehen sie die spanische Küste entlang Richtung Atlantik. Meeresbiologe Uli Kunz ist zusammen mit einem Team von Walforschern unterwegs, um mehr über die Wale und ihre Wanderungen herauszufinden. Wie zum Beispiel lässt sich verhindern, dass Wale immer wieder mit Schiffen kollidieren?



Im Laufe der Jahrmillionen ist im Mittelmeer ein einzigartiges Ökosystem entstanden. Im Naturpark "Cap de Creus", ganz im Osten der Iberischen Halbinsel, ist die Natur unter Wasser noch einigermaßen intakt. Die Felswände sind mit leuchtend roten Gorgonien, Anemonen und Schwämmen bewachsen: ein idealer Laichplatz und Versteck für zahlreiche Fischarten. Eine reiche Unterwasserwelt, die so fast nur noch in streng geschützten Schutzgebieten existiert.

Massenbewegung Richtung Mittelmeer

Jedes Jahr zur Sommerzeit setzt eine Massenbewegung Richtung Mittelmeer ein: Jeder dritte Tourist weltweit verbringt seinen Urlaub am Mittelmeer. Allein auf Mallorca urlauben jedes Jahr mehr als zehn Millionen Menschen. Doch auch dort gibt es noch unberührte Natur: an Land und im Wasser. Einige Seegraswiesen rund um die Balearen sind fast 100.000 Jahre alt.



Mit Agustí Torres von der Haischutzorganisation "Shark Med" startet Uli Kunz zu einer mehrtägigen Tour. Im Mittelmeer leben etwa 40 verschiedene Haiarten: Sogar Weiße Haie und Hammerhaie gibt es noch, auch wenn ihr Bestand um mehr als 90 Prozent eingebrochen ist. "Verantwortlich dafür sind die Überfischung und unsere Angst vor dem Hai", sagt der Haiexperte Torres.

Die Natur verändert sich rasant

Auch die Mittelmeer-Mönchsrobbe, eine der seltensten Robbenarten der Welt, stand noch vor wenigen Jahren kurz vor dem Aussterben – doch ganz langsam erholt sich der Bestand. Eine Erfolgsgeschichte. Die Natur am Mittelmeer verändert sich rasant: "In welche Richtung es geht, liegt an einer einzigen Art: an uns", so das Fazit von Uli Kunz.

Interview mit Uli Kunz

Welche Begegnung hat Sie im Mittelmeer am meisten beeindruckt?

Im Drehbuch standen drei große Tiere, die im Mittelmeer teilweise stark bedroht sind und nur sehr selten gesehen werden. In der vergleichsweise kurzen Drehzeit an den einzelnen Orten dann Blauhai, Finnwal und die Mönchsrobbe vor den Kameras zu haben, war unbeschreiblich!



Immer wieder sind wir mit negativen Nachrichten konfrontiert: Das Mittelmeer leidet unter dem Klimawandel, unter Umweltverschmutzung, invasiven Arten und Überfischung. Wie dramatisch ist die Situation?

Schlecht. So wie bei fast allen Meeren. Es ist ein vergleichsweise kleines Meer, das nur einen natürlichen Ein- bzw. Ausgang hat und das zu den am stärksten befahrenen Meeren gehört. Zusätzlich kommen hier jedes Jahr Hunderte Millionen Menschen an die Küste. Aber: Wir konnten Organisationen begleiten, die sich für den Schutz von Lebensräumen wie Seegraswiesen einsetzen, die bedrohte Haie und Mönchsrobben erforschen und für die Wanderungen der Finnwale ein Tempolimit für Schnellfähren und Frachtschiffe erreichen wollen. Diese Menschen handeln und möchten das Mittelmeer gesünder machen und damit auch unsere Lebensgrundlage erhalten.



Gibt es auch positive Entwicklungen?

Wir waren bei den Dreharbeiten überrascht, an einer Stelle in Griechenland regelmäßig Mönchsrobben direkt vor der Küste beobachten und filmen zu können. Diese Art ist eines der seltensten Tiere der Welt, im gesamten Mittelmeer leben vermutlich nur 300 bis 500 Tiere. Durch den Schutz erholt sich die Population langsam wieder. Aber das ist nur eine Art …



Viele Urlauber wissen das nicht, aber im Mittelmeer leben verschiedene Haie: Wie viele Arten gibt es im Mittelmeer? Und sind die Haie eine Gefahr für Schwimmer und Wassersportler?

Schreiben wir es so: Die Gefahr, in Deutschland im normalen Straßenverkehr getötet zu werden, ist ein Vielfaches höher als von einem Hai irgendwo auf der Welt gebissen zu werden. Falls man ihn überhaupt zu Gesicht bekommt, denn viele Arten sind so selten geworden. Im Mittelmeer leben Hammerhaie, Blauhaie und auch sogar Weiße Haie.



Welchen Tipp haben Sie für Urlauber ohne Tauchschein, die trotzdem gerne mehr über das Leben unter Wasser erfahren möchten?

An vielen Stellen lässt sich die Unterwasserwelt auch ohne Tauchflasche erkunden. Badehose, Flossen, Tauchbrille und Schnorchel reichen aus. Wer wasserscheu ist und gar nicht nass werden möchte, findet im ZDF-Streaming die Serie "Faszination Wasser" … da steckt viel Wissen drin. Viel Spaß beim Schauen!



Das Interview führte Ricarda Schlosshan, "Terra X".

Sendungsinfos

Faszination Wasser: Palau – Inselwelten des Pazifiks

Streamen ab 29. April 2026

TV-Erstausstrahlung ZDF: 10. Mai 2026



Film von Claudia Ruby



Redaktion TV Ricarda Schlosshan

Redaktion Online Michael Büsselberg



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