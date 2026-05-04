Terra X Harald Lesch - Der Streit um Zoos
- Natur
- Dokumentation
- aufschlussreich
- 04.05.2026
- ZDF
Von Tierwohl bis Artenschutz - Harald Lesch erkundet für "Terra X", was wissenschaftlich geführte Zoos leisten und inwiefern sie ihrer Verantwortung gegenüber den Tieren gerecht werden können.
Zoos ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an und stehen zugleich im Zentrum kontroverser Debatten. Welche Erwartungen können wir an Zoos richten und welche Verantwortung können sie tragen. Professor Harald Lesch taucht ein in dieses Spannungsfeld mit dem Ziel, wissenschaftlich einzuordnen.
Die Realität hinter moderner Zooarbeit
Harald Lesch trifft Forschende und Experten, die sich derie Frage stellen, wie ein tiergerechtes Leben in menschlicher Obhut möglich ist und wie Zoos gleichzeitig ihrer Verantwortung für den Artenschutz gerecht werden können.
Anhand eindrücklicher Beispiele – von wissenschaftlicher Beurteilung von Tierwohl bis hin zu schwierigen Entscheidungen im Populationsmanagement wie bei der Tötung der Guinea Paviane im Tiergarten Nürnberg – zeigt die Doku, wie komplex moderne Zooarbeit ist.