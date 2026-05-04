Der Streit um Zoos

Zoos ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an und stehen zugleich im Zentrum kontroverser Debatten. Welche Erwartungen können wir an Zoos richten und welche Verantwortung können sie tragen. Professor Harald Lesch taucht ein in dieses Spannungsfeld mit dem Ziel, wissenschaftlich einzuordnen.

Die Realität hinter moderner Zooarbeit

Harald Lesch trifft Forschende und Experten, die sich derie Frage stellen, wie ein tiergerechtes Leben in menschlicher Obhut möglich ist und wie Zoos gleichzeitig ihrer Verantwortung für den Artenschutz gerecht werden können.



Anhand eindrücklicher Beispiele – von wissenschaftlicher Beurteilung von Tierwohl bis hin zu schwierigen Entscheidungen im Populationsmanagement wie bei der Tötung der Guinea Paviane im Tiergarten Nürnberg – zeigt die Doku, wie komplex moderne Zooarbeit ist.