Neues Video
ZDF
Terra X Lesch & Co - Schwarze Löcher, frühes Licht und ungelöste Rätsel
Terra X Lesch & Co
Schwarze Löcher, frühes Licht und ungelöste Rätsel
Neues Video
ZDF
Terra X Lesch & Co
Schwarze Löcher, frühes Licht und ungelöste Rätsel
- 31.12.2025
Dunkle Energie, schwarze Löcher, frühes Universum: Die Zuschauerfragen treffen den Kern aktueller Forschung. Harald Lesch antwortet in Lesch & Co und zeigt auf, wo selbst die Wissenschaft noch rätselt.
Terra X Lesch & Co
Schwarze Löcher, frühes Licht und ungelöste Rätsel
- Neues Video
- Wissen
- Dokumentation
- informativ
- 31.12.2025
- ZDF
Dunkle Energie, schwarze Löcher, frühes Universum: Die Zuschauerfragen treffen den Kern aktueller Forschung. Harald Lesch antwortet in Lesch & Co und zeigt auf, wo selbst die Wissenschaft noch rätselt.