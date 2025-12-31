Harald Lesch im Studio mit User-Kommentar im Bild "Ist die Milchstraße eine durchschnittliche Galaxie?"
Terra X Lesch & Co - Schwarze Löcher, frühes Licht und ungelöste Rätsel

Schwarze Löcher, frühes Licht und ungelöste Rätsel
  31.12.2025

Dunkle Energie, schwarze Löcher, frühes Universum: Die Zuschauerfragen treffen den Kern aktueller Forschung. Harald Lesch antwortet in Lesch & Co und zeigt auf, wo selbst die Wissenschaft noch rätselt.

Dunkle Energie, schwarze Löcher, frühes Universum: Die Zuschauerfragen treffen den Kern aktueller Forschung. Harald Lesch antwortet in Lesch & Co und zeigt auf, wo selbst die Wissenschaft noch rätselt.

