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Terra X Lesch & Co - Harald Lesch kommentiert Kommentare '18
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Harald Lesch kommentiert Kommentare '18
- 18.03.2026
Harald Lesch beantwortet Zuschauerfragen zu Sci-Fi, Galaxien, Kernenergie, Supervulkanen und Mathematik – und ordnet komplexe Themen verständlich ein.
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- 18.03.2026
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Harald Lesch beantwortet Zuschauerfragen zu Sci-Fi, Galaxien, Kernenergie, Supervulkanen und Mathematik – und ordnet komplexe Themen verständlich ein.