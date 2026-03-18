Harald Lesch kommentiert Kommentare '18

Harald Lesch hält eine Zuschauerfrage:"Was ist eigentlich mit der Eifelregien?"
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  • 18.03.2026

Harald Lesch beantwortet Zuschauerfragen zu Sci-Fi, Galaxien, Kernenergie, Supervulkanen und Mathematik – und ordnet komplexe Themen verständlich ein.

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