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ZDF
Terra X Lesch & Co - Warum Sterne explodieren
Terra X Lesch & Co
Warum Sterne explodieren
Neues Video
ZDF
Terra X Lesch & Co
Warum Sterne explodieren
- 03.06.2026
Was die Astronomen Brahe 1572 und Kepler 1604 völlig aus dem Häuschen brachte, hat die Astronomie für immer verändert. Der Himmel, den wir für unveränderlich hielten, explodiert ständig. Harald Lesch erklärt, was hinter Novae und Supernovae steckt.
Warum Sterne explodieren
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- aufschlussreich
- 03.06.2026
- ZDF
Was die Astronomen Brahe 1572 und Kepler 1604 völlig aus dem Häuschen brachte, hat die Astronomie für immer verändert. Der Himmel, den wir für unveränderlich hielten, explodiert ständig. Harald Lesch erklärt, was hinter Novae und Supernovae steckt.