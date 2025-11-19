DE/CODED – Wissenschaft entschlüsselt

»DE/CODED« ist die neue Reihe von Terra X Lesch & Co, in der wir die Welt der Wissenschaft und Technologie entschlüsseln. Führende Expert:innen geben exklusive Einblicke in ihre Forschung und ordnen Entwicklungen aus Naturwissenschaft und Technik ein, die den Zeitgeist prägen.

Was steckt hinter dem Phänomenen, die unsere Welt bewegen? Wie funktionieren Technologien, die morgen selbstverständlich sein werden? Und was verraten sie über uns selbst?

Drei Folgen zum Thema künstliche Intelligenz

In den ersten drei Folgen geht es um Künstliche Intelligenz: Wie lernen Maschinen zu sprechen und zu verstehen? Wie bringt man einen Algorithmus bei, zu malen wie ein Künstler? Und werden Maschinen irgendwann mit uns fühlen? Was kann KI – und was nicht? Wieso machen die oft so schlau wirkenden Chatbots manchmal fürchterlich dumme Fehler? Wird KI in Zukunft immer menschlicher? Und werden wir den Unterschied zwischen Mensch und Maschine eines Tages noch kennen?





All diese Fragen – und noch viele mehr beantworten Euch in unserer neuen Reihe »DE/CODED« führende Expert:innen:



Teil 1 "Wie Computer denken lernen" mit Prof. Dr. Hannah Bast, Universität Freiburg

Teil 2 "Wie Computer Emotionen lernen" mit Prof. Dr. Björn Schuller, TU München

Teil 3 "Wie Computer malen lernen" mit Prof. Dr. Björn Ommer, LMU München