Unsere Vorfahren waren eng mit der Natur verbunden. Durch Beobachten und Ausprobieren erkannten sie Tiere und Pflanzen als überlebenswichtigen Schatz. Ohne Hightech-Medizin waren sie darauf angewiesen, in den Pflanzen ihrer Umgebung nach Heilmitteln zu suchen. Am Institut für Tropenmedizin in Hamburg spüren Pharmakologinnen und Pharmakologen diese vergessenen Wirkstoffe auf. Sie durchforsten alte Kräuterbücher, um Mittel gegen die globale Krise der Antibiotika-Resistenz zu finden.

Bananenblätter als Geschirr

Auch in Indien wird angesichts von Plastikmüll bei den Ahnen nach Lösungen gesucht. In uralten Manuskripten und Felszeichnungen entdecken Forscherinnen und Forscher, wie wichtig der Bananenbaum und seine Blätter waren. Sie wurden als Verpackungen und Geschirr genutzt. Einige dieser Techniken will man heute im großen Stil wieder nutzbar machen.

Selbst das Thema Nahrungsmittelsicherheit trieb unsere Vorfahren um. Auf den Lofoten in Norwegen beginnt eine Fischerstochter, Algen zu ernten, um der Überfischung etwas entgegenzusetzen. Keine Neuigkeit, wie sie lernt, denn neolithische Grabfunde in Schottland beweisen, dass unsere Ahnen schon vor langer Zeit regelmäßig Algen aßen. Selbst Nahrungsergänzungsmittel kannten sie bereits.

"Manna" - ein vergessenes Superfood

Auf Sizilien erlebt das biblische "Manna" ein Revival: Es wurde über Jahrhunderte als Superfood empfohlen – gewonnen aus dem Harz der Manna-Esche. Das Wissen darum ging fast verloren, doch sizilianische Landwirte beleben die Tradition wieder und Biochemikerinnen und Biochemiker entschlüsseln das pharmakologische Geheimnis dahinter.

Auch in Frankreich experimentiert eine moderne Bauernfamilie mit historischen Anbaumethoden, die sie weltweit, aber auch bei den Pariser Stadtbauern des 19. Jahrhunderts entdeckt haben. Nur mit dem vereinten Wissen von heute und früher, davon sind sie überzeugt, kann Landwirtschaft widerstandsfähiger werden für die Krisen der Zukunft.