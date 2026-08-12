"Was machen Sie eigentlich beruflich?" So beginnen oft Gespräche mit anderen Menschen, die man kennenlernt. Das zeigt, wie zentral diese Frage ist; immerhin verbringt der Mensch einen Großteil des Alltags dort, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Arbeitsbedingungen haben sich mit der industriellen Revolution und ihren technischen Neuerungen geändert und dafür gesorgt, dass Menschen zunächst statt auf den Feldern an Fließbändern arbeiteten.

"Arbeit wird komplexer - Burnout-Zahlen steigen"

Kinder in Fabrikhallen und 60- bis 70-Stundenwochen gehören in Deutschland längst der Vergangenheit an, doch heute prägen neue Herausforderungen die Arbeitswelt, vor allem die Automatisierung durch Roboter- und Computertechnik. Nina Kleinöder forscht zum Wandel der Arbeitswelt. Die Professorin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, konstatiert: "Wir sehen, dass sich die Arbeit verändert, sich verdichtet, immer komplexer wird. Und letztendlich haben wir hier ja auch einen Hinweis in steigenden Burnout-Zahlen."

Mirko Drotschmann geht in dieser Folge der Frage nach, wie sich die Arbeitsbedingungen im Laufe der Jahrhunderte verändert haben und taucht ein in die moderne Arbeitswelt: zum Beispiel bei einem Trainingscenter für Roboter, bei Arbeiten auf den Kränen des Containerhafens Wilhelmshafen, er begleitet zwei Frauen auf der Walz und eine junge Mutter, die als Fernfahrerin ihr Geld verdient.

KI verändert die Arbeitswelt grundlegend

Die Dokumentation zeigt, wo Traditionen wieder aufleben, wie Frauen sich weiterhin in vermeintlichen Männerdomänen behaupten müssen und wie Robotik, Digitalisierung und KI die Arbeitswelt derzeit grundlegend verändern.

Sendungsinfos

Was die Welt am Laufen hält: Arbeit

Im Streaming: 12. August 2026 bis 12. August 2036

TV-Erstausstrahlung ZDF: 23. August 2026



Film von Pia Schädel und Volker Schmidt-Sondermann



Redaktion TV Michael Petsch, Katharina Finger

Redaktion Online Michael Büsselberg