Welten-Saga: Die Schätze Chinas

Der Ursprung des Kung-Fu im Shaolin-Tempel, eine ganze Armee aus Ton und verbotene Paläste: Christopher Clark zeigt ein China, das gleichermaßen von Tradition und Moderne geprägt ist. Einen ersten Eindruck in die chinesische Seele geben dem Historiker die nebelverhangenen Gipfel Huangshans, die als Inbegriff der perfekten Landschaft und Poesie gelten.

Besonderes Ritual für Körper und Geist

Doch zunächst bringt der Mönch und Kung-Fu-Master Yan Chan Christopher Clark die Kampfkunst des Shaolin-Klosters nahe: Im uralten Pagodenwald darf er sich selbst in Kung-Fu üben und erfährt, warum Tiere große Vorbilder für Kampfsport sein können. Clark darf die selten gefilmte Laufmeditation der Mönche dokumentieren – ein ganz besonderes Ritual für Körper und Geist. Unter den Mönchen trifft er auch den begnadeten Kalligrafen Shi Yankan, der ihm seinen Pinsel für eigene Versuche übergibt.

Nach einem Ausflug in die Verbotene Stadt in Peking führt die Reise weiter zu den spirituellen Zentren des Landes: Bei den Longmen-Grotten und beim Ahnenfest im Kloster Lingying erlebt der Historiker die tiefe Verwurzelung buddhistischer Traditionen.

Zeitreise ins chinesische Reich vor 2200 Jahren

Kann man die Chinesische Mauer tatsächlich aus dem All sehen? Auch dieser Frage geht Christopher Clark nach. In Hangzhou entdeckt er die Poesie des Westsees und die Kunst des Teeanbaus, während ihn in Xi'an die weltberühmte Terrakotta-Armee in die Geschichte des alten Kaiserreichs eintauchen lässt: Was erzählt die riesige Armee der 8000 Tonkrieger heute noch?

Aus kleinsten Bruchstücken bauen Experten mit Hilfe von KI zerstörte Figuren heute wieder zusammen – und ermöglichen eine Zeitreise ins chinesische Reich vor 2200 Jahren. In der Metropole Xi'an taucht Christopher Clark auch in die Genüsse der chinesischen Küche ein und lässt sich von der traditionellen Medizin des Landes faszinieren. Auch ein Besuch der bunten Regenbogenberge des Zhangye-Danxia-Geoparks darf nicht fehlen.

Strebsamkeit und Spiritualität

Auf der Reise wird immer wieder deutlich, wie stark China die Welt beeinflusst hat – sei es durch Tee, Kulinarik oder Kampfkunst. Und doch bleibt das Land rätselhaft in seiner Strebsamkeit und Spiritualität. Christopher Clark zeigt ein China, das sein Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft sucht. Doch die Frage bleibt spannend, wohin das Streben Chinas nach wirtschaftlicher Macht die Weltgemeinschaft noch führen wird.

Welten-Saga: Die Schätze Chinas

Streamen ab 15. Oktober 2025

TV-Erstausstrahlung ZDF am 19. Oktober 2025, 19:30 Uhr



BuchFilm von Gero von Boehm



Redaktion TV Friederike Haedecke, Thomas J. Kramer

Redaktion Online Michael Büsselberg



Alle Folgen Welten-Saga