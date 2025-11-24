Deutschland lebte lange vom Export und einer Globalisierung ohne Grenzen. Doch Zölle, brüchige Lieferketten und fehlende Rohstoffe setzen das Modell unter Druck. Die "WISO"-Dokumentation wagt den Blick in die Zukunft: Wie sieht der Welthandel aus im Jahr 2035?

USA: Abhängigkeit und steigende Preise

Schottet die Welt sich immer weiter ab – oder nimmt die globale Vernetzung weiter zu? Was heißt das konkret für uns, unseren Alltag, unsere Jobs? ZDF-Journalist Florian Neuhann geht diesen Fragen nach. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz blickt das Autorenteam in das Jahr 2035 - und reist dorthin, wo sich die Zukunft des Handels schon heute abzeichnet.



Etwa in die USA, wo die widersprüchlichen Folgen der Abschottung spürbar sind: Zölle auf Stahl und Aluminium sollen die heimische Industrie stärken. Doch statt Aufschwung erleben viele Betriebe Abhängigkeit und steigende Preise. Besonders hart trifft es auch die Landwirtschaft: Sojabauern verlieren Exportmärkte – für viele Familienfarmen geht es um die Existenz.

Bedeutung der WTO

Auch Deutschland gerät immer stärker unter Druck. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten macht sich deutlich bemerkbar. Lithium im Erzgebirge soll unabhängiger machen, doch Bürgerinitiativen warnen vor Umweltzerstörung. Indiens Pharmaindustrie wird zunehmend zur Apotheke der Welt – mit allen Chancen und Abhängigkeiten. Denn wenn dort die Lieferkette stockt, fehlen auch in deutschen Apotheken wichtige Medikamente. Die kommerzielle Schifffahrt ist besonders anfällig: Bereits kleine Blockaden können weltweite Handelsströme ins Ungleichgewicht bringen – mit Folgen, die bis in deutsche Supermarktregale reichen.



Die Spur führt auch nach Genf – zur Welthandelsorganisation WTO. Heute spielen immer mehr Staaten nach eigenen Regeln. Im Interview stellt Florian Neuhann Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala die entscheidende Frage: Hat die WTO in einer Welt der Deals überhaupt noch eine Zukunft?

Wie bebildert man Zukunft?

Erstmalig nutzt eine WISO-Dokumentation umfassend und auf vielen Ebenen Künstliche Intelligenz. Einerseits inhaltlich: Um unterschiedliche Szenarien zukünftiger Welthandelspolitik zu entwerfen. Und andererseits: um diese Szenarien von der KI bebildern zu lassen.



Der Film zeigt, wie zerbrechlich das System geworden ist – und welche Chancen und Risiken die Zukunft des Welthandels birgt. Am Ende bleibt die Frage: Schafft es die Welt, neue gemeinsame Regeln zu finden? Oder droht das Recht des Stärkeren zurückzukehren?