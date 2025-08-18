Der Mittelstand in Deutschland gilt als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Doch viele Betriebe leiden unter langsamem Internet, müssen Mitarbeitenden digitales Know-how vermitteln – und stehen gleichzeitig vor teuren Investitionen.

Warum schreitet die Digitalisierung im Mittelstand so zäh voran? Wer verhindert den Fortschritt – und was hätte längst geschehen sein müssen, damit Deutschlands Wirtschaftsmotor nicht ins Stottern kommt? In der "WISO"-Doku "Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?" geht ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann den Ursachen des digitalen Stillstands auf den Grund.

Klare Digitalstrategie fehlt

Liegt das Hauptproblem in der Politik? Viele Jahre fehlte eine klare Digitalstrategie. Erst im Mai diesen Jahres wurde unter der neuen Regierung das Bundesministerium für Digitales geschaffen – mit Karsten Wildberger (CDU) als erstem Digitalminister überhaupt. Ein Schritt mit Symbolkraft, aber reichen neue Pläne und Versprechen aus?

Digitale Vorhaben laufen schleppend

Auch viele Unternehmen müssen sich fragen, welchen Anteil sie selbst am schleppenden Tempo haben. Zu oft hieß es in der Vergangenheit: "Das haben wir schon immer so gemacht."

Doch ein Umdenken findet zunehmend statt - spätestens seit der Corona-Pandemie investieren mittelständische Unternehmen immer mehr in digitale Projekte. 2024 waren es knapp 32 Milliarden Euro.

Mittelstand zwischen Aufbruch und Abwarten

Der Film von Anja Kollruß und Kim Uhlich begleitet Unternehmen, die sich Schritt für Schritt voran tasten – und solche, die schon mitten im Wandel stecken. Zwischen technischen Hürden, rechtlichen Unsicherheiten und begrenzten Ressourcen stellt sich immer wieder die gleiche Frage: Was braucht es, damit Digitalisierung nicht länger ein Projekt bleibt – sondern wirklich im Alltag ankommt?

Die "WISO"-Dokumentation erklärt, warum Digitalisierung im deutschen Mittelstand Chance und Herausforderung zugleich bedeutet. Neben einem Gespräch mit dem Bundesdigitalminister Karsten Wildberger trifft ZDF-Journalist Florian Neuhann für diesen Film die Managerin Julia Jäkel, die Digitalexpertin Aya Jaff und Andrea Thoma-Böck von der "Initiative Zukunft Wirtschaft Deutschland".