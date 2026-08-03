Die Bauwirtschaft steckt in der Krise. Dabei müssen dringend Wohnungen, Schulen und Kitas gebaut werden. Wie Künstliche Intelligenz hilft, Zeit und Kosten zu sparen, zeigen zwei Unternehmen.

Zukunft der Bauwirtschaft mit KI

Das Berliner Start-up Lumoview vermisst Gebäude mit einem Scanner und fügt die Daten blitzschnell mit der KI zu einem Modell zusammen. Beim Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck ist KI Teil der Zukunftsstrategie und kommt bereits an einigen Punkten zum Einsatz.

Mit zwei Experten erweitert "WISO prompt"den Blick auf die gesamte Branche. Was ist der Status Quo in der KI-Nutzung? Wo geht noch mehr und welche Entwicklungen können zukünftig helfen, den Bauturbo zu zünden? So schafft das Format einen Überblick und einen punktuellen tieferen Einblick zu Nutzung und Potential von KI in der Baubranche.