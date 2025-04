Ziemlich beste Nachbarn - Wir und die Schweizer

Schweizer und Deutsche wetteifern und streiten seit Jahrhunderten miteinander. Verbunden sind wir vor allem durch die gemeinsame Sprache – zumindest zum Teil. Kulturell und politisch gibt es aber Unterschiede und da und dort auch kleine "Minenfelder".

Liegt die teuerste Stadt der Welt in der Schweiz?

Schweizer Humor - sehr speziell

Von Dialektologe André Perler erfährt Michael Kessler, warum es "deutschsprachige Schweiz" heißt und wir doch kaum ein Wort verstehen. Warum die Schweizer langsamer reden als wir – und sogar auch langsamer gehen als der Rest der Welt.



Auf der Rütliwiese am Vierwaldstätter See, dem mythischen Gründungsort der Schweiz, geht er der Frage auf den Grund, ob Wilhelm Tell tatsächlich gelebt hat und inwieweit er unseren Nachbarn als Vorbild dient.



Über das, was man den "Kantönligeist" nennt, sinniert er mit Fernsehkoch René Schudel. Und mit Glücksforscher Bruno Frey spricht er darüber, warum die Schweizer gemäß dem "World Happiness Report" glücklich Platz 4 belegen, während wir Deutsche auf Platz 14 vor uns hin grummeln.



Michael Kesslers Begegnungen führen vor Augen, dass manche Klischees mit der Realität längst nichts mehr zu tun haben.