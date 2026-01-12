Diagnose Frau - Hysterie über die Jahrhunderte

Paris im 19. Jahrhundert: Die junge Augustine liegt krampfend im Hörsaal, umringt von Ärzten und Kameras. In der Salpêtrière-Klinik wird die Diagnose Hysterie zur Show. Warum galt die Hysterie damals als "Frauenkrankheit" - und wie prägt sie bis heute unser Denken?

Über Jahrtausende galt Hysterie als Erklärung für unerklärliche Symptome - hauptsächlich bei Frauen, wie der 15-jährigen Augustine. Ihre Anfälle, die der Neurologe Jean-Martin Charcot als "grande hystérie" beschreibt, werden öffentlich zur Schau gestellt. Die Diagnose Hysterie sagt viel über Macht, Medizin und Geschlechterrollen. Ihre Geschichte reicht von Mythen über eine "wandernde Gebärmutter" bis hin zu radikalen medizinischen Eingriffen. "Hysterie ist gewissermaßen die Krankheit der Hyper-Weiblichkeit im 19. Jahrhundert", weiß die Medizinhistorikerin Prof. Karen Nolte, die intensiv zur Geschichte der Psychiatrie forscht.

Leon Windscheid zeigt, wie diese Denkmuster bis heute wirken - etwa im Medical Gaslighting, wenn Beschwerden nicht ernst genommen werden. Trotz moderner Medizin bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede fort: Medikamente werden seltener an Frauen getestet, Symptome anders bewertet. Der Gender Health Gap Report macht deutlich, wie sehr medizinische Ungleichheit unsere Gesundheit bis heute prägt.

Die Reihe "Terra Xplore - Brain Projects" beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Dr. Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen - und warum wirken manche Methoden bis heute nach?