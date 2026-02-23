12 Kinder, 6 mit Schizophrenie: Die Geschichte der Familie Galvin beleuchtet ein medizinisches Rätsel und zeigt, wie Stigma und Vorurteile psychische Erkrankungen verschärfen können.

Frühe Warnzeichen und dramatische Verläufe: Vom ersten Auftreten der Schizophrenie im Hause Galvin über die harten Psychiatriepraktiken der 1960er und 1970er Jahre bis zu modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt Psychologe Leon Windscheid, wie die Diagnose das Leben der Familie über Jahrzehnte prägte.

Die "zweite Krankheit"

Hinter der perfekten Fassade kämpfen die Familienmitglieder mit rätselhaften Symptomen: ein Sohn hört Stimmen, ein anderer wird im Wahn zur Gefahr. Wo liegen die Ursachen von Schizophrenie? Sind es unsere Gene, Umweltfaktoren oder gar die Erziehung? Psychiater Prof. Andreas Meyer-Lindenberg ordnet ein, wie sich das Verständnis psychischer Erkrankungen verändert hat - und warum Stigmatisierung bei Schizophrenie auch heute oft als "zweite Krankheit" wirkt. Der Fall Galvin verdeutlicht, wie entscheidend frühe Behandlung, Aufklärung und Empathie sind und was wir alle gegen Vorurteile im Umgang mit psychischen Erkrankungen tun können.

Terra Xplore - Brain Projects

Die Reihe "Terra Xplore - Brain Projects" beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Dr. Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen - und warum wirken manche Methoden bis heute nach?