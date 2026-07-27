1967 startet Geschichtslehrer Ron Jones das Experiment „The Third Wave“ – bekannt als „Die Welle“. An der Cubberley High School geht es plötzlich nicht mehr um Unterricht, sondern um Disziplin, Gemeinschaft und klare Regeln. Was als Schulprojekt beginnt, entwickelt schnell eine Dynamik, die eher an eine True Crime-Story erinnert als an klassischen Unterricht.

Beispiel Faschismus: So entstehen autoritäre Systeme

Jones führt Hierarchien ein, etabliert Rituale und macht sich selbst zum Anführer. Fünf Tage lang erlebt die Klasse hautnah, wie autoritäre Strukturen entstehen – und wie leicht Menschen sich anpassen. Psychologe Leon Windscheid fragt: Sind wir alle verführbar?

Ausgangspunkt ist eine zentrale Frage: Wie konnten so viele Deutsche behaupten, nichts von den Verbrechen der Nationalsozialisten gewusst zu haben? Um Antworten zu finden, inszeniert Jones faschistische Mechanismen im Klassenzimmer – und zeigt, was passiert, wenn Macht, Gruppendynamik und eigene Wahrheiten aufeinandertreffen.

Die Bedeutung des „Confirmation Bias“ – und was ihn so gefährlich macht

Psychologe Leon Windscheid ordnet das Experiment ein: Menschen denken in Gruppen – in „Wir“ (In-Group) und „Die Anderen“ (Out-Group). Diese Einteilung kann Zusammenhalt schaffen, aber auch Abgrenzung verstärken. Hinzu kommt der sogenannte Confirmation Bias: Wir suchen gezielt nach Bestätigung für unsere Überzeugungen und blenden Widersprüche aus – ein Effekt, der Gruppendynamiken zusätzlich antreibt.

Kein Mitläufer werden? Das schützt uns

So wird „Die Welle“ zu mehr als einer Geschichte aus dem Klassenzimmer . Sie zeigt, wie schnell Zugehörigkeit, Gehorsam und soziale Belohnung wirken – und warum es entscheidend ist, die eigenen moralischen Maßstäbe nicht aus den Augen zu verlieren. Denn genau das, so erklärt Sozialpsychologe Andreas Zick, kann davor schützen, autoritären Bewegungen zu folgen.

Die Reihe "Terra Xplore – Brain Projects" beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen – und warum wirken manche Methoden bis heute nach?

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