Die Leidenszeit des Hamburger SV ist vorbei. Fast auf den Tag genau sieben Jahre nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit hat der Traditionsverein die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. Nach dem 6:1 (3:1) gegen den SSV Ulm ist der HSV am letzten Zweitliga-Spieltag nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. Die Ulmer stehen nach der Niederlage als zweiter Absteiger nach dem Jahn Regensburg vorzeitig fest.

HSV steigt auf - Ulm steigt ab

Ulm brauchte ein Sieg um auf den Klassenerhalt zu hoffen. Entsprechend offensiv traten die Gäste auf. Tom Gaal traf platziert ins rechte Eck (7.). Der HSV reagierte prompt. Eine flache Flanke von Miro Muheim verwertete Ludovit Reis direkt zum 1:1-Ausgleich (10.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten: David Selke verpasste eine Hereingabe knapp (21.), Daniel Heuer Fernandes parierte einen Distanzschuss von Dennis Dressel (24.). Wenig später wurde der HSV-Keeper erneut gefordert. Nach VAR-Eingriff entschied Schiedsrichter Max Burda auf Elfmeter - doch Semir Telalovic scheiterte mit einem schwachen Schuss an Heuer Fernandes (36.).

Ulm blieb zunächst gefährlich, kam durch Aaron Keller noch einmal vors Tor (39.). Doch dann brach die Defensive der Gäste ein: Ransford Königsdörffer hob den Ball nach einem Einwurf gefühlvoll zum 2:1 ins Netz (42.), Davie Selke erhöhte kurz darauf per Kopf nach Jean-Luc Dompé-Flanke auf 3:1 (45.+4). Nur Keeper Niclas Thiede verhinderte einen weiteren Treffer, als er gegen Königsdörffer parierte (45.+5).

Ulm bricht nach der Pause ein

Für Ulm hätte die zweite Halbzeit kaum schlechter starten können. Eine harmlose Flanke von Dompé glitt Thiede aus den Händen und prallte unglücklich an Philipp Strompf, der den Ball ins eigene Tor lenkte (49.). Der HSV zog sich daraufhin etwas zurück und lauerte auf Konter - Reis (51.) und Selke (60.) sorgten für Gefahr. Kurz darauf folgte der nächste Rückschlag für Ulm: Königsdörffer setzte sich mit einem Sprint von der Mittellinie durch und schloss aus 18 Metern eiskalt zum 5:1 ab (62.).

Die Spatzen versuchten es weiter, etwa durch einen Volley von Dressel (68.), machten aber zu viele Fehler. Robert Glatzel hätte beinahe ein weiteres Tor erzielt (74.), und auch Lucas Röser vergab spät eine gute Möglichkeit (84.). Stattdessen traf erneut der HSV: Daniel Elfadli verwertete eine flache Hereingabe von Dompé zum 6:1 (86.).

Die Aufstellungen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Poreba (80. Richter), Elfadli, Muheim (81. Stange) - Meffert, Königsdörffer (69. Adam Karabec), Reis - Sahiti (46. Balde), Selke (69. Glatzel), Dompé

Trainer: Merlin Polzin

SSV Ulm: Thiede - Allgeier, Strompf, Gaal - Rösch (84. Reichert), Brandt, Dressel, Keller (46. Chessa) - Krattenmacher (67. Ludwig) - Semir Telalovic (67. Röser), Higl (89. Leipertz)

Trainer: Robert Lechleiter

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin)