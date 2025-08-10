In der ersten Hälfte blieben gefährliche Strafraumszenen Mangelware, beide Torhüter waren kaum gefordert.

Nach Wiederbeginn ging Kaiserslautern in Führung. Bei einem Zweikampf im Strafraum zwischen dem Schalker Ron Schallenberg und Daniel Hanslik ließ Schiedsrichter Martin Petersen weiterspielen.

Allerdings meldete sich der VAR, Petersen sah sich die Szene an und entschied auf Elfmeter. Marlon Ritter, der sieben Jahre für die Schalker Jugend gespielt hatte, verwandelte in der 55. Minute souverän.

In der Folgezeit waren die Gäste dann zwar bemüht, konnten sich aber keine nennenswerten Möglichkeiten erspielen.

Hoffnung keimte bei Schalke auf, als Lauterns Leon Robinson zwei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte sah (83.). Doch die Grätsche gegen Janik Bachmann sah schlimmer aus, als sie war. Nach Intervention des VAR schaute sich Petersen auch diese Szene nochmal an, zog die Rote Karte zurück und zeigte Gelb.

Schalke brachte auch in der 12-minütigen Nachspielzeit keine nennenswerte Chance zustande, so blieb’s beim verdienten Sieg des FCK.

Die Aufstellungen

Kaiserslautern: Krahl - Sirch, Gyamfi, Kim - Kunze, Asta (88. Elvedi), Haas, Sahin (88. Kleinhansl) - Emreli (72. Skyttä), Hanslik (72. Alidou), Ritter (81. Robinson) - Trainer: Torsten Lieberknecht

Schalke: Karius - Becker, Kurucay (70. Bulut), Sanchez (85. Lasme) - Gantenbein (63. Karaman), Schallenberg, El-Faouzi, Becker - Remmert (46. Höjlund), Antwi-Adjei (70. Bachmann) - Sylla - Trainer: Miron Muslic

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Kommentator: Holger Pfandt