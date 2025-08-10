Dynamo versuchte zu Beginn erst einmal Sicherheit in die Aktionen zu bekommen. Das gelang deshalb, weil Magdeburg zwar ziemlich hoch stand, ein konsequentes Pressing aber erst nach einer Viertelstunde begann.

So neutralisierten sich beide Mannschaften lange Zeit, das Spiel fand zwischen den Strafräumen statt. Der Führungstreffer des FCM fiel praktisch aus dem Nichts. Baris Atik brachte eine Ecke scharf auf den kurzen Pfosten, Jean Hugonet war mit dem Kopf zur Stelle, der Ball fand den Weg vom Pfosten ins Tor (28.).

Dynamo bemühte sich danach, Kontrolle zu bekommen, der FCM aber verteidigte abgezockt, ließ in Tornähe praktisch nichts zu. Bis zur 44. Minute, als Sascha Risch aus 18 Metern flach abzog, Dominik Reimann im Magdeburger Tor nur nach vorn abprallen lassen konnte und Daferner abstaubte.

Doch das war es noch nicht in Hälfte eins. Wieder versetzte Atik die Dynamo-Hintermannschaft, Martijn Kaars reagierte am schnellsten und hatte keine Mühe, zu vollenden (45.+1).

Nach der Pause spielten die Dresdner offensiver, was Magdeburg Konterchancen eröffnete. Das Dresdner Spiel wurde durch die Einwechslung von Niklas Hauptmann zielstrebiger.

Glück hatten die Gastgeber, dass ein Tor von Kaars (74.) vom VAR wieder einkassiert wurde. Mit fortschreitender Spielzeit ergaben sich immer mehr Chancen. In der turbulenten Schlussphase rettete die FCM-Abwehr mehrmals gegen einschussbereite Dresdner.

Die Aufstellungen

Dresden: Schreiber - Faber, Boeder, Bünning (81. Rossipal), Risch - Amoako (75. Herrmann), Sapina, Fröling (76. Oehmichen) - Lemmer, Daferner (81. Kutschke), Kother (57. Hauptmann) - Trainer: Thomas Stamm

Magdeburg: Reimann - Hoti, Mathisen (81. Tobias Müller), Hugonet - Bockhorn (81. Ghrieb), Gnaka, Ulrich (81. Falko Michel), Nollenberger (71. Hercher) - Musonda, Atik (87. Dzogovic) - Kaars - Trainer: Markus Fiedler

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Husen)

Kommentator: Martin Quast