Die Hertha ist einem Fehlstart nur knapp entkommen. Nach Patzern von Abwehrchef Toni Leistner und Marton Dardai hatten David Herold (2.) und Kapitän Marvin Wanitzek (5.) für den KSC die frühe Führung auf dem Fuß.

Hertha stabilisierte sich nach dem wackligen Auftakt und kam zu ersten Möglichkeiten. Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher schlenzte den Ball an die Latte (21.). In der Folge fehlten in einer ausgeglichenen Partie die großen Chancen.

Auch nach der Pause taten sich beide Mannschaften im Spiel nach vorne schwer. Hertha fehlte die Zielstrebigkeit vor dem Tor, Kapitän Fabian Reese war nicht ideal eingebunden und konnte seine Stärken nur bedingt ausspielen. In der Schlussphase drängte Karlsruhe auf den Erfolg – vergeblich.

In der 68. Minute des Spiels war Herthas Mittelfeld-Talent Kennet Eichhorn eingewechselt worden. Er ist nun mit 16 Jahren und 14 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga.

Die Aufstellungen

Hertha: Ernst - Gechter, Leistner, Marton Dardai (90. Kolbe) - Zeefuik, L. Jensen (68. Eichhorn), Cuisance, Winkler (90. Eitschberger) - Krattenmacher (81. Grönning) - Kownacki (68. Thorsteinsson), Reese - Trainer: Stefan Leitl

Karlsruhe: Bernat - Kobald, Franke, N. Rapp - S. Jung, A. Müller (67. Beifus), Herold, Egloff, Wanitzek - Ben Farhat (76. Burnic), Simic (67. Schleusener) - Trainer: Christian Eichner

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Kommentator: Moritz Zschau