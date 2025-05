Trotz einer verspielten Zwei-Tore-Führung kann die SV Elversberg auf den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Der Zweitliga-Dritte aus der kleinen saarländischen Gemeinde erreichte am Donnerstag im Hinspiel der Relegation beim 1. FC Heidenheim ein 2:2 (2:0).

Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Heidenheimer Arena startete Elversberg besser in die Partie und ging durch Lukas Petkov und Fisnik Asllani noch vor der Pause mit 2:0 in Führung. FCH-Coach Frank Schmidt wechselte zur Halbzeit dreifach und sah, wie seine Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit binnen dreier Minuten die Führung der SVE egalisierte.

Ein munteres Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, das Rückspiel der beiden Mannschaften dann in Elversberg.

Die Aufstellungen:

1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Siersleben - Traoré, Dorsch (46. Scienza), Schöppner, Krätzig - Beck (46. Wanner), Honsak (76. Conteh) - Pieringer (46. Siwsiwadse).



Trainer: Frank Schmidt

SV Elversberg: Kristof - Baum, Rohr, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer (78. Sickinger), Sahin - Petkov (86. Schmahl), Damar, Zimmerschied (78. Schnellbacher) - Asllani (89. Ebnoutalib).



Trainer: Horst Steffen

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Kommentator: Moritz Zschau