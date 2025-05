Zum Abschied mit großen Emotionen hat Xabi Alonso den Fans von Bayer Leverkusen in seinem letzten Heimspiel kein Erfolgserlebnis geschenkt und Borussia Dortmund damit weiter Champions-League-Hoffnung gelassen. Durch den 4:2 (2:1)-Erfolg beim entthronten Meister weist der BVB weiterhin einen Punkt Rückstand auf den SC Freiburg und Platz vier auf.

Leverkusen führt dank Frimpong

Vor 30.000 Besuchern in der restlos ausverkauften BayArena gaben zunächst die Gastgeber den Ton an, als wolle man dem Trainer so schnell wie möglich den Sieg schenken. Der Leverkusener Sturmlauf wurde nach einer guten halben Stunde belohnt, als Jeremie Frimpong nach Pass von Florian Wirtz zum 1:0 traf und sofort zur Trainerbank sprintete und in Xabi Alonsos Arme sprang.

Doch die Dortmunder Antwort folgte prompt. Keine zwei Minuten später traf Julian Brandt nach Pass von Karim Adeyemi zum Ausgleich, kurz vor der Pause erzielte Julian Ryerson das 2:1 für die Gäste.Insgesamt konnte sich der BVB bis dahin bei Torhüter Kobel bedanken. Der hatte sein Team nach Chancen von Nathan Tella (27./40.), Wirtz (41.) und Amine Adli (45.+5) vor weiteren Gegentreffern bewahrt und hatte zudem das Glück bei einem Aluminiumtreffer von Adli in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf seiner Seite.

Hochklassige Partie mit vielen Chancen

In der trotz sommerlicher Temperaturen phasenweise hochklassigen Partie hatten beide Teams noch etliche gute Möglichkeiten. Am Ende waren die Dortmunder effizienter: Adeyemi nutzte einen Konter und traf zum 3:1, Serhou Guirassy erzielte kurz darauf in seinem 100. Bundesligaspiel das 4:1. Jonas Hofmann verkürzte noch auf 2:4.

Die Aufstellungen:

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie (78. Arthur) - Frimpong, Andrich (67. Palacios), Xhaka (78. Garcia), Grimaldo - Wirtz, Adli (59. Schick) - Tella (59. Hofmann).

Trainer: Xabi Alonso

Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Ryerson (87. Couto), Groß (82. Özcan), Felix Nmecha (46. Sabitzer), Svensson - Brandt (87. Gittens), Adeyemi (74. Can) - Guirassy.

Trainer: Niko Kovac

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)