Starke neun Minuten: BVB überholt Gladbach

BVB-Trainer Niko Kovac setzte auf die gleiche Startelf wie vor fünf Tagen beim Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona. Seine Mannschaft riss früh die Spielkontrolle an sich. In der Chancenfindung mangelte es aber an Tempo und Präzision.

Die beste Möglichkeit hatte Karim Adeyemi (19.), als sein Schuss knapp über das Tor flog. Die Gladbacher blieben defensiv kompakt und lauerten auf Ballverluste - mit Erfolg: Bei der ersten gefährlichen Aktion setzte Ko Itakura (24.) am Mittelkreis zu einem ungestörten Solo an, profitierte von einem glücklichen Doppelpass mit Rami Bensebaini und schob ein.

Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für den BVB. Die Gastgeber schüttelten sich kurz - und drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Zunächst verwertete Serhou Guirassy (41.) eine Hereingabe von Pascal Groß zu seinem 16. Saisontor, ehe Felix Nmecha (44.) von der Strafraumkante serviert von Yan Couto zum 2:1 einschob. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Winterneuzugang Daniel Svensson (45.+5), der einen Abpraller von Jonas Omlin nach einem Schuss von Guirassy per Kopf zu seinem ersten Bundesligator einnickte.

Nach der Pause zeigte sich Gladbach weiterhin eher passiv, während der BVB munter nach vorne drängte. Doch ein Elfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel. Felix Nmecha hatte Tim Kleindienst im Sechzehner am Fuß getroffen. Schiedsrichter Daniel Siebert ließ zuerst weiterspielen, schaute sich das Ganze dann aber an und entschied auf Strafstoß, den Kevin Stöger (56.) sicher verwandelte.

Der Treffer gab den Fohlen neuen Mut, doch auch der BVB ließ weiterhin nicht locker. Im Starkregen bei Blitz und Donner kämpfte Dortmund den Sieg am Ende über die Zeit.

Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Süle (73. Can), Anton, Bensebaini - Couto (61. Ryerson), F. Nmecha (73. Özcan), Groß, Svensson - Beier (35. Chukwuemeka), Adeyemi (73. Brandt) - Guirassy - Trainer: Niko Kovac

Mönchengladbach: Omlin - Scally (70. Lainer), Itakura, N. Elvedi, Ullrich (70. Netz) - Weigl (83. Neuhaus), Reitz (83. Fukuda), Cvancara (69. Hack), Plea, Stöger - Kleindienst - Trainer: Gerado Seoane

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Kommentator: Adrian von der Groeben