Borussia Mönchengladbach hat auch ohne den gesperrten Torjäger Tim Kleindienst das Big-Point-Spiel gegen Rasenballsport Leipzig gewonnen und die Auswärtsmisere der Sachsen fortgesetzt. Die Elf vom Niederrhein, die zuletzt drei Heimspiele nacheinander nicht gewinnen konnte, setzte sich in der Fußball-Bundesliga gegen den vom ehemaligen Borussen-Trainer Marco Rose trainierten Konkurrenten mit 1:0 (0:0).

Mit Trillerpfeifen gegen die Gäste

Während die Gladbacher von Anfang an offensiv und mutig agierten, kämpften die Gäste noch mit einigen Startschwierigkeiten - was auch an der Stimmung im Stadion lag. Aus Protest gegen den Gegner sorgten die Heimfans in den ersten zwanzig Minuten bei jedem Leipziger Ballbesitz mit Trillerpfeifen für einen ohrenbetäubenden Lärm, als Konsequenz leistete sich das Rose-Team viele kleinere Fehler.

In der Folge ging auch die erste bessere Möglichkeit an Gladbach. Nach einer Flanke von Franck Honorat traf Kleindienst-Ersatz Tomas Cvancara in guter Position den Ball mit seinem Kopf aber nicht richtig (13.). Leipzig wurde nun besser, das Spiel ging schnell von einem Strafraum zum anderen - gute Chancen blieben dabei aber Mangelware. Während den Gladbachern die Abwesenheit von Kleindienst deutlich anzumerken war, fehlte den Gästen im gegnerischen Strafraum die Durchschlagskraft. Und so zählte ein schwacher Abschluss von Robin Hack noch zu den nennenswerten Torraumszenen der ersten Halbzeit (21.).

Plea trifft per Abstauber

Dieses Bild änderte sich mit Beginn des zweiten Durchgangs schlagartig. Leipzig startete brandgefährlich, ein Schuss von Christoph Baumgartner flog nur knapp über das Tor (46.). Doch auch die Gladbacher blieben aktiv - und belohnten sich mit dem Führungstreffer.

Einen Schuss von Ko Itakura wehrte Vandevoordt nach vorne ab, Alassane Plea (56.) verwertete den Abpraller mit dem Kopf. Kurz darauf verpasste der Franzose das 2:0, sein Schuss klatschte an den Pfosten (62.) - ebenso wie in der Schlussphase (80.)

Die Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Pereira Cardoso - Scally (71. Lainer), Itakura, Elvedi, Ullrich (64. Netz) - Reitz, Weigl - Honorat (64. Chiarodia), Plea (81. Neuhaus), Hack (80. Nathan Ngoumou) - Cvancara

Trainer: Gerado Seoane

Rasenballsport Leipzig: Vandevoordt - Klostermann (83. Gomis), Orban, Bitshiabu (77. Lukeba) - Baku (64. Nedeljkovic), Seiwald, Raum - Haidara (64. Šeško) - Baumgartner, Xavi - Openda (83. Poulsen

Trainer: Marco Rose

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden (Schwarzwald)