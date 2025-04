Frankfurt nimmt Punkt aus Augsburg mit

Die Eintracht, bei der Kapitän Kevin Trapp nach dem Kreuzbandriss von Kaua Santos erstmals seit Anfang März wieder im Tor stand, fand nur schleppend ins Spiel. Die Offensive, in der Michy Batshuayi den verletzten Mario Götze ersetze, kam gegen gewohnt disziplinierte Augsburger kaum zur Geltung.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit hatte die Eintracht keinen einzigen Torschuss. Während es der SGE-Offensive ohne Götze merklich an Kreativität mangelte, erarbeitete sich der FCA zumindest Halbchancen. Samuel Essende (19.) kam einem Treffer noch am nächsten.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit die schnellen Ansgar Knauff und Jean-Mattéo Bahoya für den schwachen Batshuayi und Farès Chaibi. Die erste gute Chance hatten dennoch wieder die Ausgburger: Claude-Maurice (46.) zielte nach einem Fehler von Robin Koch zu hoch.

Doch Frankfurt schien nun etwas wacher. Nachdem Knauff (50.) den ersten Frankfurter Abschluss Richtung FCA-Tor gestolpert hatte, fehlten kurz darauf nur Zentimeter zur Führung. Ein Klärungsversuch der Augsburger prallte von Rasmus Kristensen (54.) an den Pfosten.

Die Partie war nun offener und deutlich abwechslungsreicher. Für den FCA traf der eingewechselte Mergim Berisha (67.) nach einem gut ausgespielten Konter ebenfalls nur Aluminium. Auf der Gegenseite klärten Cédric Zesiger (69.) und Dimitrios Giannoulis (74.) zweimal in höchster Not - auch FCA-Torhüter Finn Dahmen musste noch mehrfach retten.

Die Aufstellungen

Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Marius Wolf (79. Koudossou), Jakic, Frank Onyeka, Giannoulis - Kömür (61. F. Jensen), Claude-Maurice (86. Tietz) - Essende (61. Berisha) - Trainer: Jess Thorup

Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Theate (56. Collins) - Kristensen, Skhiri, Brown - Larsson, Chaibi (46. Bahoya) - Batshuayi (46. Knauff), Ekitiké - Trainer: Dino Toppmöller

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Kommentator: Klaus Veltman