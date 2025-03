Der FC Augsburg nähert sich immer weiter den Europapokal-Rängen in der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Jess Thorup schlug den VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0). In der Tabelle haben Wolfsburg und Augsburg nun jeweils 38 Zähler auf dem Konto - und sind in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen.

Wolfsburg unterläuft beinahe ein Eigentor

Augsburg konzentrierte sich wie schon in den vergangenen Wochen primär auf die Defensive. Die größte Chance in der ersten Hälfte war bezeichnenderweise ein Fast-Eigentor: Wolfsburgs Denis Vavro lenkte eine FCA-Flanke mit dem Knie auf den eigenen Kasten. Keeper Kamil Grabara aber reagierte blitzschnell und entschärfte die Situation (33.).

In der zweiten Halbzeit war es dann ein Geistesblitz von FCA-Verteidiger Cedric Zesiger, der zum entscheidenden Treffer führte. Der Schweizer schlug eine weite Flanke fast vom eigenen Strafraum nach vorne und fand Tietz. Der Angreifer kam hinter Gegenspieler Vavro zum Ball und schob diesen am herauslaufenden Grabara vorbei zum 1:0 ins Netz (53.).

Augsburg dem zweiten Treffer näher

In der Folge blieb ein schnelles Aufbäumen der Gäste aus - im Gegenteil: Augsburg schien dem zweiten Treffer in einigen Aktionen näher. Aber wie zuvor schon häufig fehlte die Präzision vor dem Tor. Erst in der Schlussphase drehten die Gäste von Coach Ralph Hasenhüttl dann auf. Einen Eckball von Kapitän Maximilian Arnold köpfte der eingewechselte Patrick Wimmer an die Latte (81.). Zwei Minuten später blockten FCA-Keeper Finn Dahmen und seine Vorderleute gleich zwei Abschlüsse der Wolfsburger.

Die Aufstellungen:

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf (87. Banks), Onyeka, Rexhbecaj, Giannoulis - Jensen (71. Jakic), Claude-Maurice (87. Mounié) - Tietz (79. Essende)

Trainer: Jess Thorup

VfL Wolfsburg: Grabara - Fischer (84. Kaminski), Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold, Dardai (65. Skov Olsen), Svanberg (84. Behrens) - Tomas, Wind (65. Wimmer), Amoura

Trainer: Ralph Hasenhüttl

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)