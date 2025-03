Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert und die Abstiegssorgen bei der TSG 1899 Hoffenheim vergrößert. Die Hamburger gewannen zum Auftakt des 26. Spieltages im eigenen Stadion mit 1:0 (0:0). Noah Weißhaupt erzielte in der 51. Minute den entscheidenden Treffer.

St. Pauli mit dem besseren Start

Das Heimteam ließ sich auch von der jüngsten Ergebniskrise nicht beirren und legte gut los. Kapitän Jackson Irvine näherte sich früh zweimal dem Tor an, ihre chronische Ungefährlichkeit vor dem gegnerischen Gehäuse konnten die St. Paulianer aber zunächst abermals nicht ablegen.

Trotz deutlicher Überlegenheit ging es torlos in die Pause. Zuvor hatte Danel Sinani noch aus der Distanz Oliver Baumann im TSG-Tor zu einer guten Parade gezwungen (27.) - und Siebe Van der Heyden bei der besten Chance nach einer Ecke per Kopf die mittlerweile verdiente Führung für St. Pauli (28.) verpasst.

Baumann mit Fehlpass

Die Hoffenheimer, die sich in einer schwachen Saison zuletzt mit acht Punkten aus vier Spielen gefangen hatten, enttäuschten auch zu Beginn der zweiten Hälfte auf ganzer Linie, was sich schließlich rächte. Baumann spielte im Aufbau einen verheerenden Pass, den Philipp Treu abfing. Der Mittelfeldspieler bediente Noah Weißhaupt (51.), der nur noch einschieben musste und die leidgeprüften Fans erlöste.

Bereits neunmal war St. Pauli in dieser Saison ohne Heimtor geblieben. Weil Kapitän Irvine wenige Minuten später per Kopf an Baumann scheiterte und das überfällige 2:0 verpasste (58.), blieb es bis in die Schlussphase hinein spannend. Kurz vor Schluss brachte sich St. Pauli nach einer Flanke fast noch selbst um den Lohn (90.+3), der unglücklich abgefälschte Ball ging aber knapp am Tor vorbei.

Die Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden (73. Ritzka) - Saliakas, Irvine, Smith, Treu - Sinani (86. Boukhalfa) - Weißhaupt (73. Afolayan), Saad (73. Eggestein)

Trainer: Alexander Blessin

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderábek (71. Gendrey), Akpoguma, Östigard, Jurasek (85. Yardimci) - Stach, Becker (71. Touré) - Bischof, Kramaric, Tohumcu (57. Bülter) - Gift Orban (57. Tabakovic)

Trainer: Christian Ilzer

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)