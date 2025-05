Woltemade beendet Stuttgarts Negativlauf

Die Hamburger begannen stürmisch. Schon nach 36 Sekunden hatte Noah Weißhaupt die Chance zur Führung, scheiterte aber am VfB-Torwart Alexander Nübel.

Die Stuttgarter hatten insgesamt mehr Ballbesitz, doch in den ersten 20 Minuten kamen die gefährlicheren Aktionen von den Haamburgern. Vor allem die Seite der Kiezkicker mit Weißhaupt und Philipp Treu sorgte immer wieder für Wirbel. Aber zu oft kam der letzte Pass der St.-Pauli-Offensive nicht an.

Die beste Möglichkeit hatte noch Danel Sinani (9.), nach dessen Fernschuss der Ball knapp am oberen rechten Eck des VfB-Tors vorbeiflog.

Die Schwaben brauchten einige Zeit, um mit ihren Offensiv-Kräften Deniz Undav, Nick Woltemade und Chris Führich ihre optische Überlegenheit in Dominanz umzuwandeln. Woltemade (18.) scheiterte bei der besten Chance vor der Pause am St. Pauli-Torwart Vasilj. Chris Führich (24.) wurde von St. Paulis Abwehrchef Hauke Wahl einmal geblockt und verpasste vier Minuten später per Lupfer nur knapp das Tor.

Je stärker und druckvoller die Stuttgarter wurden, desto mehr verloren die Hamburger ihren Zugriff aufs Spiel und auf den Gegner.

Auch nach der Pause waren die Stuttgarter die bessere Mannschaft. Schon vor dem verschossenen Elfmeter durch Woltemade und danach ließen die Schwaben beste Gelegenheiten aus und scheiterten insbesondere an St. Paulis besten Spieler Nikola Vasilj.

Woltemade belohnte sein Team dann doch noch seinem zehnten Saisontreffer. In der hektischen Schlussphase musste dann auch noch Vasilj gehen.

Die Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden - Saliakas, Boukhalfa (78. Wagner), Smith, Treu - Guilavogui, Sinani (90.+7 Voll), Weißhaupt (63. Afolayan) - Trainer: Alexander Blessin

Stuttgart: Nübel - Stenzel (65. Vagnoman), Jeltsch, Chabot (65. Jaquez), Mittelstädt (90.+1 Hendriks) - Karazor, Stiller - Leweling (73. Demirovic), Woltemade, Führich (73. Bruun Larsen) – Undav - Trainer: Sebastian Hoeneß

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

Kommentator: Alex Küpper