Der FSV Mainz 05 verpasste einen Sieg zum 120. Vereinsgeburtstag - und träumt dennoch mehr denn je von der Champions League. Zwei deutsche Nationalspieler und Dominik Kohr hatten entscheidenden Anteil am Ausgang der Partie. Mit einem 2:2(1:0) konnten beide Mannschaften ihre Erfolgsserien ausbauen.

Burkardt beendet Atubolus Serie

Die erste gefährliche Aktion verzeichneten die Gäste. Christian Günter verfehlte mit einem Schuss aus 14 Metern knapp das Tor (7.). Die Hausherren hatten zwar etwas mehr vom Spiel, blieben in der Anfangsphase aber harmlos. Die Führung für die 05er fiel eher zufällig. Anthony Caci schlug den Ball von der rechten Seite einfach mal flach vor das Tor, wo Jonathan Burkardt völlig frei nur noch den Fuß hinhalten musste (34.). Es war bereits der 15. Saisontreffer des 24 Jahre alten Stürmers. Damit beendete Burkardt die Vereinsrekordserie von Freiburgs Torwart Noah Atubolu, der nach 609 Minuten erstmals wieder hinter sich greifen musste.

Kurz vor der Pause gab es dann noch einmal Aufregung. Nach einem Foul von Kohr an Lukas Höler an der Strafraumgrenze verwarnte Schiedsrichter Benjamin Brand den Mainzer Abwehrspieler und gab Elfmeter. Doch dann schaltete sich der Videoassistent ein. Nach eingehendem Studium der Bilder nahm Brand die Gelbe Karte und den Strafstoß zurück, zeigte Kohr wegen Notbremse aber Rot. Den folgenden Freistoß von Höler wehrte FSV-Torwart Robin Zentner mit einer Glanzparade ab (44.).

Zentner mit sensationeller Parade

Mit einem Mann mehr auf dem Rasen drückten die Gäste nach Wiederbeginn auf den Ausgleich, der nicht lange auf sich warten ließ. Günter flankte in die Mitte, wo Gregoritsch frei zum Kopfball kam und Zentner keine Chance ließ (58.). Der Mainzer Torwart rückte in der Folge immer mehr in den Blickpunkt und bewahrte sein Team mit einer sensationellen Rettungstat gegen Höler vor dem Rückstand (62.).

Doch dann bekam Mainz plötzlich die zweite Luft und spielte trotz Unterzahl aggressiv nach vorn. Der Mut wurde belohnt, als Andreas Hanche-Olsen nach einem Fehler der Freiburger Abwehr per Kopf traf (74.). Die Freude währte jedoch nicht lange, weil Lukas Kübler in der 79. Minute noch eine passende Antwort parat hatte.

Die Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Mainz: Zentner - Da Costa, Jenz, Kohr - Caci, Sano, Amiri, Mwene (46. Hanche-Olsen) - Nebel, Lee – Burkardt

Trainer: Bo Henriksen

SC Freiburg: Atubolu - Sildillia (76. Kübler), Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein (76. Höfler), Osterhage, Doan, Höler - Grifo (85. Beste) - Adamu (46. Gregoritsch)

Trainer: Julian Schuster

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim)