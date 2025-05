Mainz 05 auf Achterbahnfahrt in den Europacup

Dass die Mainzer bis zum Anschlag motiviert waren, bewies die Anfangsphase eindrucksvoll: Andreas Hanche-Olsen (4.), Paul Nebel (5.) sowie Jonathan Burkardt und Nebel (7.) bei einer Doppelchance verpassten die Führung.

Mainz dominierte Leverkusen nach Belieben, war auch nach Ballverlusten hellwach und jubelte nach einer Viertelstunde über die vermeintliche Führung durch den Ex-Leverkusener Nadiem Amiri. Allerdings stand Anthony Caci zuvor leicht im Abseits, das Tor zählte nicht (15.).

Das Henriksen-Team blieb dennoch am Drücker, traf durch Jae-sung Lee (30.) und Andreas Hanche-Olsen (32.) zwei Mal – doch Schiedsrichter Tobias Reichel erkannte auch diese Tore nicht an. Lee stand im Abseits, und bei Hanche-Olsens vermeintlichem Treffer hatte Bayer-Keeper Lukas Hradecky die Hand schon am Ball gehabt, wie Reichel auf den Videobildern sah.

Der FSV ließ sich nicht beirren, schoss in Person von Nebel aus spitzem Winkel einfach das nächste Tor – und diesmal gab es, aus Mainzer Sicht kaum zu glauben, keine Einwände des Referees.

Bayer machte es den engagierten Hausherren auch danach einfach. Amiri hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Hradecky-Patzer die Großchance zum nächsten Tor.

Kurz nach Anpfiff ereilte Mainz der nächste Schock, der diesmal von weitaus größerer Tragweite war: Hanche-Olsen holte Patrik Schick im Strafraum von den Beinen, der Gefoulte verwandelte den fälligen Foulelfmeter souverän.

Kurz darauf war das Spiel auf den Kopf gestellt, weil Schick nun per Kopf traf. Das Spiel blieb turbulent, in der 63. Minute entschied Tobias Reichel nach VAR-Check erneut auf Foulelfmeter, diesmal für Mainz – und Burkardt behielt die Nerven.

Die Aufstellungen

Mainz: Zentner - da Costa, Bell, Hanche-Olsen - Caci (71. Veratschnig), Sano, Amiri (90.+2 Maloney), Mwene (87. Widmer) - Nebel, Lee (90.+2 Hong) - Burkardt (90.+2 Weiper) - Trainer: Bo Henriksen

Leverkusen: Hrádecký - Tapsoba, Tah, Hincapie - Tella (46. Adli), Palacios, Garcia (87. Buendía), Grimaldo (25. Arthur) - Hofmann (46. Andrich), Wirtz - Schick - Trainer: Xabi Alonso

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Kommentator: Julian-Luca Schäfer