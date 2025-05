Der FSV musste vor Beginn der Partie einen Rückschlag hinnehmen: Stammkeeper Robin Zentner fiel kurzfristig wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus und wurde durch Lasse Rieß ersetzt. Der 23-Jährige lieferte trotz des Gegentores einen tadellosen Job ab.

Das Verletzungspech für die Mainzer setzte sich nur wenige Minuten nach Anpfiff fort. Abwehrspieler Dominik Kohr rutschte ohne Einwirkung des Gegners weg und verdrehte sich dabei das linke Knie, so dass er mit einer dicken Bandage und von Teambetreuern gestützt das Feld verlassen musste.

Und es kam noch schlimmer für die Hausherren. In der 16. Minute sorgte Rasmus Kristensen nach einem mustergültigen Angriff und einem perfekten Pass von Stürmer Hugo Ekitiké für das 1:0. Und die 05er? Die mussten nicht nur den Gegentreffer, sondern den nächsten Verletzungsschock in der Defensive verdauen. Danny da Costa wurde mit Oberschenkelproblemen ebenfalls frühzeitig ausgewechselt (25.).

Während sich die Eintracht-Mannschaft über weite Strecken dieser Saison Champions-League-würdig präsentiert, taten es die Fans der Hessen in dem brisanten Duell mit Mainz nicht. Nach rund einer halben Stunde warfen die Eintracht-Anhänger bei einer Ecke der 05er Papierkugeln und auch harte Gegenstände wie Feuerzeuge Richtung Eckfahne und Mainzer Mittelfeldfeldspieler Nadiem Amiri, der den Standard ausführen wollte.

Schiedsrichterassistent Robert Wessel wurde dabei sogar von einer Stange getroffen. Er konnte aber weitermachen. Die Nachspielzeit in der ersten Hälfte betrug durch die Aktion satte acht Minuten. In dieser traf Jae-Sung Lee (45.+4) per Kopf zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Jubel der immer stärker werdenden Mainzer war nur von kurzer Dauer, da der Südkoreaner minimal im Abseits stand.

Nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams zunächst fahrig - bis Jonathan Burkardt (57.) aus dem Nichts zur Stelle war und seinen 16. Treffer in dieser Bundesliga-Saison erzielte. Nun wollte Mainz mehr.

Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen hatte mehr Spielkontrolle und war deutlich aktiver. Die Frankfurter lauerten auf Konter. Ein Heber von Ekitiké landete jedoch über dem Tor - und in der 88. Minute vergab der der Franzose bei einem erneuten Konter eine Riesenchance und schoss daneben. So bleib es beim Unentschieden - auch, weil Burkardt eine gute Möglichkeit (90.) neben den Pfosten setzte.

Die Aufstellungen

Mainz: Rieß - da Costa (25. Widmer), Hanche-Olsen, Kohr (10. Bell) - Caci (81. Hong), Sano, Amiri, Mwene (81. Weiper) - Nebel, Lee (81. Veratschnig) – Burkardt - Trainer: Bo Henriksen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Koch, Theate - Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown (85. Nkounkou) - Knauff (74. Uzun), Bahoya (74. Chaibi) - Ekitiké (90.+3 Batshuayi) - Trainer: Dino Toppmöller

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Kommentator: Moritz Zschau