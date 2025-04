Die Gastgeber um die zurückgekehrten Nationalspieler Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt dürfen zwar weiter von der Europacup-Teilnahme träumen, gingen aber mit langen Gesichtern vom Platz.

Bei den Mainzern konnte der zuletzt krank fehlende Kapitän Jonathan Burkardt wieder mithelfen, auch Nadiem Amiri kehrte nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück. Dennoch musste Mainz früh einen Schock verdauen: Maximilian Arnold traf nach 130 Sekunden mit einem Linksschuss aus knapp 30 Metern.

Die 05er leisteten sich zu viele leichte Fehler, erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekamen sie mehr Sicherheit ins Spiel. Jae-sung Lee vollstreckte platziert ins lange Eck, dann stocherte Dominik Kohr den Ball nach einer Ecke ins Tor - 2:1.

Nach dem Wechsel rissen die Wolfsburger das Spiel etwas mehr an sich. Erst parierte 05-Torwart Robin Zentner gegen Mohamed Amoura (54.), dann schoss der Angreifer allein vor dem Tor vorbei (61.). Mainz ließ in der Schlussphase beste Chancen liegen - und kassierte die Quittung. Denis Vavro verhinderte mit seinem abgefälschten Kopfball in der 89. Minute die fünfte Niederlage des VfL in Serie.

Die Aufstellungen

Mainz: Zentner - da Costa, Jenz, Kohr (76. Hanche-Olsen) - Caci, Sano, Amiri, Veratschnig (89. Widmer) - Weiper (76. Hong), Lee (90.+2 Nordin) - Burkardt - Trainer: Bo Henriksen

Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Dardai, Arnold, Paredes (63. Tiago Tomás), Wimmer (63. Svanberg, 85. Majer) - Wind (74. Kaminski), Amoura (63. Nmecha) - Trainer: Ralph Hasenhüttl

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Kommentator: Martin Quast