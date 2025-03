Bei Niko Kovac und seinen Spielern machte sich Ratlosigkeit breit. Auch eine starke Schlussoffensive konnte den nächsten Rückschlag von Borussia Dortmund in der Liga nicht verhindern. Drei Tage nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League unterlag der BVB im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga 0:2 (0:1) bei den Sachsen und hängt nach der insgesamt elften Niederlage weiter im unteren Mittelfeld der Tabelle fest.

Guirassy verpasst Führung für Dortmund

Es zeigte sich schnell, warum Leipzig und Dortmund noch nie torlos auseinandergegangen waren. Beide drängten auf ein frühes Tor, boten fußballerisch mehr als Durchschnittskost. Serhou Guirassy (9.) tauchte nach Karim Adeyemis Vorarbeit im Leipziger Strafraum auf, seinen Abschluss packte sich RB-Keeper Peter Gulacsi im Nachfassen. Dann war es erst einmal vorbei mit der Dortmunder Herrlichkeit. Xavi Simons (11.) wollte Gregor Kobel im Dortmunder Tor mit einem direkten Freistoß nahe der Eckfahne überlisten, scheiterte jedoch am Schweizer.

Drei Minuten später flankte David Raum von der linken Seite, doch Openda traf aus fünf Metern nur die Latte (14.). Wenig später landete der Ball nach einem Abpraller direkt vor den Füßen von Simons, der problemlos zur Führung traf (18.). Ridle Baku setzte den Ball aus 16 Metern an die Latte (35.). Und Dortmund? Kam dann doch gegen Ende der ersten Halbzeit. Maximilian Beier (42.) dachte im Strafraum zu lange nach, sein Abschluss wurde geblockt. Einen Schlenzer von Karim Adeyemi (45.+2) lenkte Peter Gulacsi in voller Streckung noch zur Eckfahne.

Openda erhöht direkt nach der Pause

Guirassys Kopfball nach der Pause flog knapp über das Tor (47.). Lois Openda machte es auf der anderen Seite eine Minute später besser und beförderte den Ball volley ins lange Eck. Maximilian Beier traf erst per Kopf (50.) die Latte, dann mit einem wuchtigen Schuss (52.) den Pfosten. Eine Glanztat von Gulacsi (62.) gegen Guirassy verhinderte den nun höchst verdienten Dortmunder Anschlusstreffer. Der ungarische Nationaltorhüter zeigte sich auch zwei Minuten später in Bestform, lenkte Adeyemis Schuss gegen die Latte. Rose brauchte mehr Stabilität, nahm Openda raus und brachte Verteidiger Lukas Klostermann (66.) und brachte so das Ergebnis über die Zeit.

Die Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Geertruida, Orban, Bitshiabu, Raum (81. Lukeba)- Seiwald (81. Haidara), Baumgartner (61. Kampl) - Simons (81. Gomis), Sesko, Openda (67. Klostermann)

Trainer: Marco Rose

Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson (72. Chukwuemeka) - Sabitzer (33. Bensebaini), Groß - Adeyemi (72. Gittens), Brandt, Beier – Guirassy

Trainer: Niko Kovac

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)