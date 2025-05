Stuttgarts Offensive überrennt RB Leipzig

Zunächst verpasste der Stuttgarter Nick Woltemade in der sechsten Minute aus elf Metern die Führung, als er nur den linken Pfosten traf. Besser machte es auf der Gegenseite Xavi Simons (8.), der den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend per Hacke über die Linie brachte.

Danach verhinderte RB-Torhüter Peter Gulacsi den Ausgleich, als Deniz Undavs Schlenzer von halblinks gekonnt Richtung Winkel zirkelte (16.). Mit dem Kopf klappte es dann bei Undav (23.) nach Flanke von Maximilian Mittelstädt besser.

Der Ausgleich brachte jedoch wenig Schwung, beide Teams nahmen das Tempo raus. Leipzig wurde nur bei Umschaltaktionen gefährlich. So wie in der 44. Minute: David Raum machte das Spiel mit Simons schnell, der links von der Strafraumgrenze abzog. VfB-Keeper Alexander Nübel war zur Stelle und wehrte nach vorne ab, wo Ridle Baku (44.) freistehend den Ball über die Linie zum 2:1 drückte.

Kaum wurde im Stadion das 1:1 in Mainz gegen Leverkusen bekannt, was die Europapokal-Qualifikation bedeuten würde, traf Woltemade (57.) per Kopf nach erneuter Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt.

RB tat sich im Spielaufbau schwer, hatte wenig kreative Ideen, spielte viel quer und zurück statt steil und vertikal. Die Schwaben waren mutiger und belohnten sich mit dem 3:2 durch den eingewechselten Ermedin Demirovic (78.), der nach einem Fehlpass von Lutsharel Geertruida aus neun Metern traf.

Danach wurde es hitzig. Erst parierte Alexander Nübel einen Rückfallzieher von Yussuf Poulsen (82.), dann traf der eingewechselte Loïs Openda zum vermeintlichen 3:3 (83.) – der Unparteiische sah jedoch zuvor ein Foulspiel.

Die Aufstellungen

Leipzig: Gulácsi - Geertruida, Seiwald, Bitshiabu, Raum - Vermeeren (77. Baumgartner), Kampl, Baku, Xavi - Gomis (67. Poulsen, ab 87. Sesko), Nusa (77. Openda) - Trainer: Zsolt Löw

Stuttgart: Nübel - Jaquez (84. Jeltsch), Chabot, Hendriks - Vagnoman, Karazor, Millot (69. Nartey), Mittelstädt (69. Führich) - Leweling (58. Demirovic), Undav, Woltemade (84. Bruun Larsen) - Trainer: Sebastian Hoeneß

Kommentator: Daniel Gahn