Der 1. FSV Mainz 05 ist erstmals seit Februar aus den Champions-League-Plätzen gerutscht und hat der TSG Hoffenheim einen Riesenschritt im Abstiegskampf ermöglicht. Das Team von Trainer Bo Henriksen verlor am 29. Spieltag mit 0:2 (0:2) bei den Kraichgauern und ist nun bereits seit vier Bundesliga-Partien sieglos.

Hoffenheim überrumpelt Mainz

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena ließen sich die Mainzer früh überrumpeln. Nach einem Abschlag von Nationaltorhüter Oliver Baumann legte Bazoumana Touré den Ball quer auf Andrej Kramaric. Der Kroate hatte aus kurzer Distanz keine Mühe, für den Offensivspieler war es das neunte Saisontor.

Nach dem Rückstand waren die Gäste, bei denen auch Abwehrroutinier Stefan Bell fehlte, um den Ausgleich bemüht. Richtig gefährlich wurden die Mainzer aber nicht. Die Hoffenheimer, die ohne den gesperrten Leo Östigard sowie Ihlas Bebou, Ozan Kabak, Grischa Prömel und Diadie Samassekou auskommen mussten, verteidigten den Vorsprung ohne allzu große Mühe.

Mainz lange schwach

Nach vorne kamen die Kraichgauer erst wieder in der 32. Minute - das aber per Konter nach einer Mainzer Ecke mit großem Erfolg. Das zweite Tor der effektiven Hoffenheimer glich dem ersten. Wieder legte Touré für Kramaric auf. Die Mainzer waren danach offensichtlich geschockt. Bis zur Pause ging nichts mehr beim FSV.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs lag das dritte TSG-Tor in der Luft. Der FSV war weiter vollkommen von der Rolle, es lief kaum etwas zusammen. In der 55. Minute konnte Torwart Robin Zentner bei einem Kopfball von Arthur Chaves gerade so den nächsten Gegentreffer verhindern. Erst nach rund einer Stunde wurden die Mainzer stärker, Hoffenheim geriet in die Defensive. Nelson Weiper hatte den Anschlusstreffer auf dem Kopf (70.).

Die Aufstellungen:

TSG Hoffenheim: Baumann - Gendrey, Chaves, Akpoguma, Nsoki - Stach, Bischof - Touré (67. Hlozek), Kramaric (85. Geiger), Bülter (74. Jurasek) - Tabakovic (85. Yardimci)

Trainer: Christian Ilzer

1. FSV Mainz 05: Zentner - da Costa, Jenz, Kohr (82. Hong) - Caci, Sano, Lee, Mwene (40. Nordin) - Nebel, Veratschnig (66. Sieb) - Weiper

Trainer: Bo Henriksen

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)