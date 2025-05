Der 1. FC Heidenheim hat Relegationsplatz 16 sicher und darf weiter auf den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hoffen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann beim 1. FC Union Berlin mit 3:0 (1:0) und kann von Kiel und Bochum nicht mehr eingeholt werden.

Heidenheim geht früh in Führung

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften ab. Dann gelang es Jan Schöppner, den Ball vor das Tor zu bringen. Dort legte Marvin Pieringer für Adrian Beck ab, der die Heidenheimer früh in Führung brachte (12.). Auf Köpenicker Seite gelang Christopher Trimmel (19.) der erste gefährliche Abschluss, den Torwart Frank Feller jedoch spektakulär parierte. In einer zähen ersten Hälfte scheiterten beide Mannschaften daran, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren.

Der Beginn der zweiten Hälfte war eine Blaupause der ersten. Aus einem trägen Spiel heraus bekamen die Heidenheimer eine Chance - und nutzten sie. Feller schlug einen Freistoß weit nach vorne, dieser wurde von Pieringer verlängert und von Schöppner eiskalt versenkt (56.).

VAR kassiert Union-Treffer ein

Der vermeintliche Anschluss der Berliner im Gegenzug durch Janik Haberer (58.) wurde nach Videobeweis aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen. Die Hauptstädter waren daraufhin zu einfallslos und schafften es kaum in die gegnerische Hälfte. Beck erhöhte dagegen nach einem weiteren starken Angriff der Gäste auf 3:0.

Die Aufstellungen:

1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Vogt (63. Skarke) - Trimmel (63. Preu), Haberer, Khedira, Rothe (63. Juranovic) - Bénes (71. Schäfer) - Hollerbach, Ilic (46. Ljubicic)

Trainer: Steffen Baumgart

1. FC Heidenheim: Feller - Mainka, Gimber, Siersleben - Traore (83. Kerber), Schöppner (89. Niehues), Dorsch (80. Busch), Krätzig - Wanner, Beck (80. Honsak) - Pieringer (83. Siwsiwadse)

Trainer: Frank Schmidt

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)