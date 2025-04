Union - Stuttgart: Wettschießen zu Tor-Rekord

Die Berliner legten einen Blitzstart hin. Andrej Ilic (5.) staubte aus kurzer Distanz ab. Die Eisernen waren bemüht, den Schwaben die Räume zu rauben - und sie blieben selbst höchst gefährlich.

Nach dem zweiten Treffer - Diogo Leite traf nur eine knappe Viertelstunde später - schien die große Union-Party sicher, doch dann wurde es erst so richtig wild. Aus dem Nichts meldete sich Stuttgart mit Deniz Undavs (23.) Fernschuss zurück, Enzo Millot (29.) legte schnell mit viel Gefühl nach.

Doch Leopold Querfeld (38.) setzte noch einen drauf, als er den Ball ansatzlos aus 35 Metern zum 3:2 ins Tor drosch. Spätestens jetzt rannten beide Teams ohne Rücksicht auf Verluste an - und das Spiel eskalierte komplett.

In einer ersten Halbzeit, in der quasi Abwehrarbeit nicht existierte, belohnten Jeff Chabot (43.) und Chris Führich (45.+1) den immer stärker drückenden VfB mit der Führung, wobei Ilic der Partie mit seinem zweiten Treffer (45.+6), diesmal per Kopf, die nächste Wendung verlieh. Und Bundesliga-Geschichte schrieb: Acht Tore in der ersten Halbzeit, das gab es in der Bundesliga noch nie.

In der Pause schienen Union-Coach Steffen Baumgart und sein Kollege Sebastian Hoeneß die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Abwehrreihen standen nun sicherer, kein Vergleich zu den teils vogelwilden Zuständen aus Abschnitt eins. Als direktes Resultat flachte die Partie ab, Großchancen gab es kaum noch. Ein Distanzschuss von Unions Benedict Hollerbach (56.) flog klar über das Tor.

Die Aufstellungen

Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Rothe - Haberer (72. Bénes), Schäfer (90.+2 Tousart) - Ilic (83. Ljubicic), Hollerbach (83. Skarke) - Trainer: Steffen Baumgart

Stuttgart: Nübel - Stergiou (90.+1 Stenzel), Jeltsch, Chabot (72. Hendriks), Mittelstädt - Karazor, Stiller - Millot, Undav, Führich (90.+1 Bruun Larsen) - Demirovi - Trainer: Sebastian Hoeneß

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden)

Kommentator: Gari Paubandt