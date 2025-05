Der VfB Stuttgart hat seinen Heimfluch in der Fußball-Bundesliga beendet, sorgt sich aber um Angelo Stiller. Zwar feierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim 4:0 (1:0) gegen den FC Augsburg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge den ersten Liga-Heimsieg seit Januar, eine Verletzung von Mittelfeldchef Stiller trübte jedoch die Stimmung - gerade mit Blick auf das Pokalfinale.

VfB bangt um Stiller

Kapitän Atakan Karazor brachte die Stuttgarter vor 59.000 Zuschauern in der 8. Minute in Führung. Nur kurz später gab's für die Gäste den nächsten Rückschlag. Essende stieg Angelo Stiller heftig auf die Wade. Schiedsrichter Timo Gerach zeigte dem Angreifer zunächst Gelb, sah sich die Szene dann aber noch mal am Bildschirm an und zückte Rot (12.). Stiller wurde lange behandelt, bandagiert und schließlich ausgewechselt. Der 24-Jährige weinte, als er vom Spielfeld humpelte. Später tauchte er mit Krücken wieder an der Ersatzbank auf.

Der VfB blieb in Überzahl die bessere Mannschaft, musste aber weitere Wechsel vornehmen. Sowohl Yannik Keitel, der erst für Stiller in die Partie gekommen war, als auch der junge Verteidiger Finn Jeltsch gingen in der 34. Minute jeweils mit Problemen am Oberschenkel vom Feld. Die Augsburger kamen nur selten gefährlich vor das Stuttgarter Tor, auf der Gegenseite verpasste Nick Woltemade (35./45.+3) vor dem Halbzeitpfiff zweimal das mögliche 2:0.

Augsburg offensiv kaum zu sehen

Kurz nach der Pause war es dann aber so weit für den knapp zwei Meter großen VfB-Stürmer: Von der Strafraumgrenze aus schoss er den Ball aus der Drehung sehenswert ins linke Eck. FCA-Torwart Dahmen war machtlos.

Auch in der letzten halben Stunde spielten vor allem die Stuttgarter, von den Gästen kam offensiv fast gar nichts. Joker Demirovic traf die Latte, dann Millot mit einem Schlenzer zum 3:0. Wenige Minuten vor dem Ende setzte Demirovic per Kopf sogar noch einen drauf.

Die Aufstellungen:

VfB Stuttgart: Nübel - Stenzel (75. Vagnoman), Jeltsch (33. Jaquez), Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller (16. Keitel (34. Millot)) - Leweling (75. Demirovic), Undav, Führich - Woltemade

Trainer: Sebastian Hoeneß

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Gumny (58. Koudossou), Frank Onyeka (82. Rexhbecaj), Jakic, Giannoulis - Kömür (58. A. Maier), Claude-Maurice (75. Tietz) - Essende

Trainer: Jess Thorup

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau in der Pfalz)