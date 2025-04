Der VfL Bochum hat gegen den FC Augsburg in Überzahl verloren und den nächsten herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking unterlag dem FCA unglücklich mit 1:2 (0:1). Für den VfL war es die vierte Niederlage in Serie. In der Tabelle bleiben die Bochumer Vorletzte.

Augsburg beginnt dominant

Die Gastgeber begannen zwar engagierter und bissiger in den Zweikämpfen als vor einer Woche, doch Augsburg dominierte zunächst das Spiel - ein ums andere Mal geriet die VfL-Abwehr in die Bredouille. Nach einem Ballverlust von Georgios Masouras am eigenen Strafraum kam Samuel Essende frei zum Schuss, Bernardo fälschte den Ball unhaltbar ab.

Bochum reagierte mit verstärkten Angriffsbemühungen: Felix Passlack verpasste knapp das lange Eck (20.). Ibrahima Sissoko zwang Gästekeeper Finn Dahmen mit einem Kopfball zu einer Glanzparade (33.). Die größte Chance vor der Pause hatte aber Augsburg: Kristijan Jakic köpfte an Torhüter Timo Horn vorbei, doch Iwan Ordez kratzte den Ball von der Linie (45.).

VfL verliert in Überzahl

Nach dem Seitenwechsel machte Bochum noch mehr Druck: Einen Freistoß von Masouras parierte Dahmen (50.). Auch Sissoko hatte Pech mit einem Kopfball auf die Latte (58.), Philipp Hofmanns Distanzschuss lenkte Dahmen über das Tor (59.).

Dann jedoch gelang dem Kapitän, der eine Flanke von Passlack verwertete, der verdiente Ausgleich. Mats Pannewig traf für Bochum kurz vor dem Abpfiff noch den Pfosten (89.) - und im Gegenzug folgte der Knockout durch Mert Kömür.

Die Aufstellungen:

VfL Bochum: Horn - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack (82. Broschinski), Sissoko, Wittek - Bero, Krauß (87. Pannewig) - Hofmann, Masouras (82. Holtmann)

Trainer: Dieter Hecking

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf (81. Koudossou), Jakic (55. Rexhbecaj), Onyeka, Giannoulis - Jensen (61. Maier), Claude-Maurice (81. Kömür) - Essende (61. Tietz)

Trainer: Jess Thorup

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)