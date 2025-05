Die TSG Hoffenheim hat ihren Matchball vergeben, steht aber kurz vor dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Beim VfL Wolfsburg kam die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, bei einem Sieg wäre der Ligaverbleib einen Spieltag vor Saisonende perfekt gewesen.

Wolfsburg mit Blitzstart

Vor 20.145 Zuschauern hatte sich Hoffenheim gleich nach 19 Sekunden übertölpeln lassen. Marius Bülter verlor bei einem Dribbling den Ball gegen Patrick Wimmer, der Österreicher fand im Strafraum Mohamed Amoura, dessen flache Hereingabe Leo Östigaard unglücklich ins eigene Tor lenkte. Den Schock des frühen Rückstandes schüttelte die TSG jedoch schnell ab. Bazoumana Toure (11.) zog aus 20 Metern ab, seinen von Konstantinos Koulierakis abgefälschten Schuss entschärfte VfL-Torwart Kamil Grabara mit Bravour.

In dieser Phase entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams gegenseitig Räume gaben. Wolfsburgs Wimmer (16.) zwang Nationaltorwart Oliver Baumann per Flachschuss zu einer starken Parade. In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs steigerte sich die TSG, machte mehr Druck. Zunächst wehrte Grabara noch einen Freistoß von Tom Bischof (33.) aus rund 19 Metern gut ab, ehe Pavel Kaderabek zuschlug. Nach Flanke von Bülter drosch der Tscheche den Ball am zweiten Pfosten wuchtig ins Netz.

Bülter trifft zum 2:2

Nach der Pause starten beide Teams mit viel Schwung. Nach einem Konter blockte die VfL-Abwehr zunächst einen Versuch von Anton Stach, den Abpraller schoss Bischof knapp vorbei. Stach (70.) hatte wieder die Führung auf dem Fuß, doch Wolfsburgs Verteidiger Denis Vavro blockte in höchster Not. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Zuerst traf Jonas Wind, dann sicherte Bülter den Gästen doch noch das Unentschieden.

Die Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Grabara - Fischer (61. Roerslev), Vavro, Koulierakis, Maehle - Vranckx (46. Olsen), Gerhardt, Wimmer (72. Lukas Nmecha) - Kaminski (46. Majer), Wind, Amoura (89. Tomás)

Trainer: Daniel Bauer

TSG Hoffenheim: Baumann - Chaves, Östigaard, Akpoguma - Stach - Kaderabek, Bischof (88. Becker), Kramaric (90. Geiger), Bülter - Touré (71. Tabakovic), Hlozek

Trainer: Christian Ilzer

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)