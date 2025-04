Der FC St. Pauli hat die Siegesserie des SV Werder Bremen gestoppt. Nach vier Drei-Punkte-Erfolgen in Serie mussten sich die Grün-Weißen daheim gegen den Aufsteiger mit einem 0:0 begnügen. Die Bremer, die die vergangenen acht Spiele gegen die Kiezkicker alle gewonnen hatten, verpassten damit Punkte im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Weiser hat erste Chance der Partie

Die erste Chance für Werder hatte Flügelspieler Mitchell Weiser (4.). St. Pauli, durch Siege der Konkurrenten am Samstag wieder in größere Abstiegsgefahr geraten, meldete sich kurz darauf ebenfalls an. Philipp Treu scheiterte nach einer tollen Kombination an Werder-Keeper Michael Zetterer (8.). Anschließend aber verflachte die Partie im Weserstadion zusehends.

Das nach starken Leistungen und einem Unentschieden gegen Meister Bayer Leverkusen zuletzt selbstbewusste St. Pauli verfügte über mehr Ballbesitz, agierte aber wie auch die Gastgeber zu harmlos. Folgerichtig blieb es zur Pause bei einem schwer verdaulichen Unentschieden - auch weil beiden Teams jeweils ein Treffer wegen einer klaren Abseitsstellung verwehrt wurde.

Bremen nach der Pause mit mehr Druck

Werder hatte zuletzt acht Spiele nacheinander gegen St. Pauli gewonnen und ließ nach dem Seitenwechsel endlich auch erahnen, wieso. Niklas Stark sorgte per Kopf für die bis dahin beste Chance des Spiels, scheiterte aber am starken Nikola Vasilj (49.), wie auch Justin Njinmah bei seinem Schuss neun Minuten später. Die Bremer rissen das Spiel nun an sich, ließen aber Effizienz vermissen. Der eingewechselte Oliver Burke traf (79.) zwar, aber auch diesmal war es Abseits.

Die Aufstellungen:

SV Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen (81. Bittencourt), Agu (81. Köhn) - Stage, Schmid - Njinmah (69. Burke), Ducksch (87. Grüll)

Trainer: Ole Werner

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden (88. Ritzka) - Saliakas, Boukhalfa (75. Wagner), Smith, Treu - Weißhaupt (62. Saad), Sinani (75. Metcalfe), Guilavogui (88. Eggestein)

Trainer: Alexander Blessin

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)