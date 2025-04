Werder Bremen feiert vierten Sieg in Serie

Wie ein Europapokal-Kandidat präsentierten sich die Bremer zu Beginn nicht. Marvin Ducksch ließ Bernardos Fehler aus guter Position ungenutzt (5.), Amos Pieper verpasste per Kopf (9.) und auf der Gegenseite durfte Bochum ein paar Halbchancen verbuchen. Der VfL hatte in der ersten Hälfte mehr Ballbesitz und riss das Spiel an sich. So richtig gefährlich wurde es in einer einschläfernden ersten Hälfte aber nicht, bis Marco Friedl bei einem Rückpass fast ein Eigentor unterlief (10.).

Bochum-Trainer Dieter Hecking sah auch zu Beginn der zweiten Hälfte einen ordentlichen Auftritt seines Teams, auch wenn der VfL kurz zittern musste. Nach langer VAR-Überprüfung wurde Duckschs vermeintlichem Führungstreffer (55.) wegen Abseits zurückgenommen.

Es blieb ein Duell auf Augenhöhe - auf überschaubarem Niveau. Bis zur 70. Minute mussten die Fans auf die nächste Chance warten. Der eingewechselte Justin Njinmah schoss Bochum-Keeper Timo Horn aus kurzer Distanz in die Arme. Werder erhöhte im Anschluss den Druck.

Die Aufstellungen

Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen, Agu - Stage (68. Bittencourt), Schmid (89. Topp) - Burke (68. Njinmah), Ducksch (68. Grüll) - Trainer: Ole Werner

Bochum: Horn - Oermann, Medic, Bernardo - Passlack (78. Masovic), Sissoko, Krauß, Wittek (88. Pannewig) - Masouras (78. Broschinski), Philipp Hofmann (79. Bamba), Holtmann (63. Boadu) - Trainer: Dieter Hecking

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Kommentator: Klaus Veltman