Alfred Gislason, Handball-Bundestrainer im Interview
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Gislason: "Art und Weise unseres Spiels war wichtig"

Handball-EM 2026
Gislason: "Art und Weise unseres Spiels war wichtig"
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Gislason: "Art und Weise unseres Spiels war wichtig"
  • 08.01.2026

Im 100.Länderspiel hat Bundestrainer Alfred Gislason mit dem DHB-Team erstmals gegen Kroatien gewonnen. Im ZDF-Interview mit Chris Cramer erklärt er, warum der Sieg so wichtig war.

Abspielen
Handball-EM 2026
Gislason: "Art und Weise unseres Spiels war wichtig"

Im 100.Länderspiel hat Bundestrainer Alfred Gislason mit dem DHB-Team erstmals gegen Kroatien gewonnen. Im ZDF-Interview mit Chris Cramer erklärt er, warum der Sieg so wichtig war.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026