Mathias Gidsel beim Sprungwurf aus dem Rückraum. Leonel Fernandes und Victor Iturriza behindern ihn.
Handball-EM 2026
Neues Video
ZDF

Handball-EM 2026 - Portugal schockt Top-Favorit Dänemark

Handball-EM 2026
Portugal schockt Top-Favorit Dänemark
Abspielen
Neues Video
ZDF
Handball-EM 2026
Portugal schockt Top-Favorit Dänemark
  • 20.01.2026

Portugal erwischt den großen Favoriten Dänemark eiskalt. Mit dem 31:29 zieht der WM-Vierte von 2025 als Gruppensieger in die Hauptrunde ein und wird erster Gegner der Deutschen.

Abspielen
Handball-EM 2026
Portugal schockt Top-Favorit Dänemark

Portugal erwischt den großen Favoriten Dänemark eiskalt. Mit dem 31:29 zieht der WM-Vierte von 2025 als Gruppensieger in die Hauptrunde ein und wird erster Gegner der Deutschen.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungspannendHandball-EM 2026