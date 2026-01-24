Deutschlands Handballer dürfen weiter vom Halbfinale träumen. Marko Grgic war mit sieben Toren bester deutscher Werfer. Er avancierte neben Keeper Andreas Wolff, der auf 22 Paraden kam, zum Matchwinner.

Mitte der zweiten Hälfte senkte die DHB-Auswahl ihre extrem hohe Fehlerquote und zog das Spiel angeführt von Marko Grgic noch auf ihre Seite.