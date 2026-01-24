Neues Video
Handball-EM 2026 - Wolff und Grgic führen Deutschland zum Sieg
40 Minuten lang hält allein Keeper Andreas Wolff das deutsche Team im Spiel, dann läuft's auch in der Offensive. Marko Grgic lässt den Knoten platzen, am Ende steht ein 30:28.
Deutschlands Handballer dürfen weiter vom Halbfinale träumen. Marko Grgic war mit sieben Toren bester deutscher Werfer. Er avancierte neben Keeper Andreas Wolff, der auf 22 Paraden kam, zum Matchwinner.
Mitte der zweiten Hälfte senkte die DHB-Auswahl ihre extrem hohe Fehlerquote und zog das Spiel angeführt von Marko Grgic noch auf ihre Seite.
