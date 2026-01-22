Handball-EM 2026

Miro Schluroff wirft aus dem Rückraum
Traumstart der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde: Im Krimi gegen Portugal siegen sie dank einer starken Defensive 32:30. Miro Schluroff und Keeper Andreas Wolff überragen.

Traumstart der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde: Im Krimi gegen Portugal siegen sie dank einer starken Defensive 32:30. Miro Schluroff und Keeper Andreas Wolff überragen.

